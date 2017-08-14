Божович: «Центр обороны у «Арсенала» укрепится, если будем кушать лучше»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович после матча 6-го тура РФПЛ против «Урала» (2:2) рассказал о трансферных планах команды.

На данный момент «канониры» занимают в турнирной таблице чемпионата России 13-е место.

– Было видно, что много огрехов у «Арсенала» происходит в центре обороны. Будете как-то укреплять эту зону?

– Центр обороны у нас укрепится, если будем кушать лучше! Не знаю, как будем укреплять…

– Возможно появление новых игроков?

– Возможно. Мы на это надеемся.