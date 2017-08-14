Божович: «Центр обороны у «Арсенала» укрепится, если будем кушать лучше»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович после матча 6-го тура РФПЛ против «Урала» (2:2) рассказал о трансферных планах команды.
На данный момент «канониры» занимают в турнирной таблице чемпионата России 13-е место.
– Было видно, что много огрехов у «Арсенала» происходит в центре обороны. Будете как-то укреплять эту зону?
– Центр обороны у нас укрепится, если будем кушать лучше! Не знаю, как будем укреплять…
– Возможно появление новых игроков?
– Возможно. Мы на это надеемся.
Источник: «Спорт-Экспресс»