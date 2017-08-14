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    Божович: «Центр обороны у «Арсенала» укрепится, если будем кушать лучше»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович после матча 6-го тура РФПЛ против «Урала» (2:2) рассказал о трансферных планах команды.

    На данный момент «канониры» занимают в турнирной таблице чемпионата России 13-е место.

    – Было видно, что много огрехов у «Арсенала» происходит в центре обороны. Будете как-то укреплять эту зону?

    – Центр обороны у нас укрепится, если будем кушать лучше! Не знаю, как будем укреплять…

    – Возможно появление новых игроков?

    – Возможно. Мы на это надеемся.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2017 23:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +50

      Mozaguin 15 августа 2017, 12:48

      А говорят еще, что Беляева присматривают... то ли в Спам, то ли еще куда...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 августа 2017, 09:01

      Люлей покушать не хватает... на них бы Кадырова...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 15 августа 2017, 07:21

      По Божовичу не скажешь, что кормят плохо.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 15 августа 2017, 07:03

      Неужели в рационе одни тульские пряники?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 15 августа 2017, 06:44

      Так хорошо начали и так неважно закончили. Дырявое ведро воду не держит.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 15 августа 2017, 02:39

      Скинемся на харчишки?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17746

      paracetamol 15 августа 2017, 00:46

      Намек губеру, чтобы бабла подкинул.

      4
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