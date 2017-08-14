Гончаренко – о Головине: «Это тот парень, который любит футбол. После игр он снова просит мяч»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина.

Ранее сообщалось, что игрок входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

«Что говорю Александру Головину? Головина не нужно особо направлять. Это тот парень, который любит футбол. После игр он снова просит мяч. Он такой же, как и был раньше», – сказал Гончаренко.

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин провел за ЦСКА в РФПЛ шесть матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.