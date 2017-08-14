Эвертон Фелипе: «Спартак» предложил за меня «Спорт Ресифи» вдвое меньше, чем хотел клуб»

Поузащитник «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе сообщил, что предложение «Спартака» бразильскому клубу за него было гораздо меньше, чем ожидалось. По этой причине «Спорт Ресифи» отказал красно-белым в продаже 20-летнего хавбека, забившего один гол и сделавшего две результативные передачи в 19-ти матчах нынешнего сезона.

«Я стараюсь держаться в стороне в данной ситуации. Здесь я чувствую себя счастливым. Я в курсе, что заинтересованный во мне клуб предложил вдвое меньше, чем хотел «Спорт Ресифи». Это является частью футбола.

Здорово, когда клуб из Европы заинтересован в тебе интерес. Каждый мечтает выступить в Лиге чемпионов, но я сосредоточен на своем настоящем», – приводит слова Фелипе blogs.ne10.uol.com.br.