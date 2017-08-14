Ловчев: «Не надо паниковать, «Спартак» подтянется к лидерам по очкам»

Бывший советский футболист Евгений Ловчев уверен, что рано говорить о провальном сезоне для «Спартака», который на старте чемпионата сыграет со всеми лидерами российского футбола. Больше опасений у специалиста вызывает предстоящий старт красно-белых в Лиге чемпионов.

«Чтобы что-то существенное выиграть, футболисты должны быть голодны. А ветераны «Спартака» утолили жажду победы, выиграв золото в прошлом сезоне. И теперь мы видим: то в одном, то в другом матче кто-то из них не дорабатывает.

А Каррера к такому отношению не привык, он всю жизнь варился в другом футболе. И теперь он пытается встряхнуть игроков заменами. А проблема – в психологии наших футболистов.

И еще на один момент хочу обратить внимание. Я уже много раз об этом говорил, потому что сам за свою карьеру не раз сталкивался с этим своеобразным законом спорта. Если тебе везет в какой-то период, то это везение обязательно на каком-то этапе заканчивается. В прошлом сезоне «Спартаку» фартило не раз, мы помним эти голы в концовке матчей. А сейчас везение закончилось. Этот матч подтвердил данное правило. После забитого гола было полное доминирование «Спартака», но в течение двух минут ситуация перевернулась.

Мы смотрим на этот матч с позиции предстоящей Лиги чемпионов. Надеюсь, что ЦСКА пройдет в групповой этап. Но мы уже сейчас можем представить, как будут играть в самом престижном еврокубке армейцы. У них больше нет ресурсов для усиления игры. Но мы не можем сказать, как будет играть «Спартак». Глушаков и Промес пока не вышли на уровень прошлого года. Фернандо играет очень не ровно. Получается, что лучше всех готов на данный момент Джикия, который и в матче с ЦСКА действовал выше всяких похвал.

Но не надо паниковать. «Спартак» в следующем туре играет с «Локомотивом», и получится, что он сыграет со всеми лидерами. Затем начнутся матчи с более легкими соперниками и понятно, что команда подтянется к лидерам по очкам», – считает Ловчев.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.