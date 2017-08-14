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    Ловчев: «Не надо паниковать, «Спартак» подтянется к лидерам по очкам»

    Бывший советский футболист Евгений Ловчев уверен, что рано говорить о провальном сезоне для «Спартака», который на старте чемпионата сыграет со всеми лидерами российского футбола. Больше опасений у специалиста вызывает предстоящий старт красно-белых в Лиге чемпионов.

    «Чтобы что-то существенное выиграть, футболисты должны быть голодны. А ветераны «Спартака» утолили жажду победы, выиграв золото в прошлом сезоне. И теперь мы видим: то в одном, то в другом матче кто-то из них не дорабатывает.

    А Каррера к такому отношению не привык, он всю жизнь варился в другом футболе. И теперь он пытается встряхнуть игроков заменами. А проблема – в психологии наших футболистов.

    И еще на один момент хочу обратить внимание. Я уже много раз об этом говорил, потому что сам за свою карьеру не раз сталкивался с этим своеобразным законом спорта. Если тебе везет в какой-то период, то это везение обязательно на каком-то этапе заканчивается. В прошлом сезоне «Спартаку» фартило не раз, мы помним эти голы в концовке матчей. А сейчас везение закончилось. Этот матч подтвердил данное правило. После забитого гола было полное доминирование «Спартака», но в течение двух минут ситуация перевернулась.

    Мы смотрим на этот матч с позиции предстоящей Лиги чемпионов. Надеюсь, что ЦСКА пройдет в групповой этап. Но мы уже сейчас можем представить, как будут играть в самом престижном еврокубке армейцы. У них больше нет ресурсов для усиления игры. Но мы не можем сказать, как будет играть «Спартак». Глушаков и Промес пока не вышли на уровень прошлого года. Фернандо играет очень не ровно. Получается, что лучше всех готов на данный момент Джикия, который и в матче с ЦСКА действовал выше всяких похвал.

    Но не надо паниковать. «Спартак» в следующем туре играет с «Локомотивом», и получится, что он сыграет со всеми лидерами. Затем начнутся матчи с более легкими соперниками и понятно, что команда подтянется к лидерам по очкам», – считает Ловчев.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.08.2017 11:42
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 августа 2017, 19:40

      На протяжении большей части игры ЦСКА смотрелся НАМНОГО интереснее «Спартака».
      Спартак выглядел ВЯЛЫМ и не решительным.
      ЦСКА атаковали острее, неоднократно проверяли на прочность Селихова ударами с различных дистанций и могли даже дважды ЗАБИТЬ.
      Однако, воплотить имевшееся игровое преимущество, хотя бы в один забитый мяч, команда Виктора Гончаренко до перерыва не сумела, из-за низкой реализации создаваемых моментов.
      Моменты забить были, а вот голов не было.

      ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения от Спартака.
      В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ДВЕ минуты, защита Спартака РАЗВАЛИЛАСЬ - привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ!
      Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот!
      Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую прекрасную ВОЗМОЖНОСТЬ!
      Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака!
      Два гола за ДВЕ минуты и получай ПОРАЖЕНИЕ!!!
      Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО!
      Все были удивлены ВЯЛОЙ игрой "Спартака" в матче с ЦСКА и совсем не поняли, что это было.
      Спартак забил, благодаря рикошету Березуцкого, сразу после перерыва и больше к воротам ЦСКА не подходил.
      Не было у Спартака не только моментов, но и подходов.
      Спартаковцы сыграли с ЦСКА даже хуже, чем с "Зенитом", хотя и пропустили меньше.
      Перегорели? Не знаю, но то, что что-то со "Спартаком" произошло выглядит правдоподобно.
      Почему весь матч с ЦСКА команда Спартак была потухшей и сникшей?
      Выделить можно только Промеса и Джикию.
      Не было видно неистового Глушакова, стремительного Самедова, не было видно Зе Луиша, который, в середине первого тайма, сел с больной ногой на скамейку, да и другие игроки были незаметны своей активностью.
      Такое сложилось впечатление, что спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ играть и не знают, куда бежать и что делать на поле.
      Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА.

      Армейцы, своими грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграли ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак.
      Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО!
      Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
      Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала.
      А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы!
      Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!

      СПАРТАК ЧЕМПИОН???
      Да! По ошибкам своих защитников!
      Здесь им нет равных!
      Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 9 мячей в 6-ти играх чемпионата!
      Больше пропущенных только у Анжи - 10!

      Победа ЦСКА над Спартаком показала, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства!
      А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!!
      Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Popularov 15 августа 2017, 09:08

      Юный друг,с тебя ,возможно,вышел бы неплохой оппозиционный журналист,душа кричит ,а сердце плачет....
      Но в твоих длиннющих опусах не проглядывается мораль...
      Ругать других?
      Но ваши газовики тоже отнюдь не белые и пушистые,
      поэтому - не суди и судим не будешь ...
      Пиши о чем нибудь приятном.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 августа 2017, 19:32

      Так никто и не паникует ! После той эйфории , что была , сразу было понятно , что Спартак упадет ! Фарт закончился , а набрать очки с середняками будет еще труднее !

      -1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 14 августа 2017, 15:09

      Сказал Ловчев и вспомнил про матч Локомотив-Тосно. Серафимич, сейчас такое время что есть еще команды которые не по зубам Спартаку. Что Ростов слабая команда? Ахмат, Рубин. Еще попробуй их пройди. Они будут тренироваться неделю. А Спартак будет эту же неделю отходить от оплеухи какого-нибудь Евро Гранда, вроде ПСЖ.

      3
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      Рейтинг: +422

      TRELL > raritet 14 августа 2017, 15:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дело говоришь!

      -6
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 14 августа 2017, 14:58

      К 31 туру....

      -1
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 14 августа 2017, 14:20

      Все мы когда-нибудь подтянемся, но когда и куда. Хотелось бы видеть принимаемые меры.

      7
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      Рейтинг: +901

      Krics 14 августа 2017, 14:12

      Спартак был, есть и будет. Хорошо если будут появляться хорошие команды, но искуственно созданные, которые претендуют на звание столицы , даже _кулюторной_ позор "тамбовские" вас имели и будут иметь всегда и везде, а окурок и покемон не вечны, мне знавшему комаду Морозова и Петержелы нравился Зенит, а команда фурсенко и пупкина вызывает отвращение , она может нравиться "собаке на сене и вечному д'артаньяну в лице милера , а может Мюллера, который поставляет газ в рашку дороже , чем в лукашенко.

      2
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      Рейтинг: +422

      TRELL > Krics 14 августа 2017, 15:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты на свою убогую командочку посмотри! Раз в 16 лет выстрелила и то еле-еле... Это не СССР,тянуть никто больше не будет! А про свой рынок,под названием москва вообще молчал бы...

      -9
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 14 августа 2017, 14:06

      лохчев не паникуй сказка лестера закончилась

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 14 августа 2017, 13:46

      Игры с Локо и выезд в Хабару внесут ясность относительно наших перспектив на сезон.

      10
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 августа 2017, 13:15

      Надо же...полнолуние прошло видимо...Ловчев начал говорить какие то разумные вещи...про "без паники" и т.п.

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 августа 2017, 12:39

      У Спартака очень хороший состав!
      Дай Бог, другим командам такой состав ИМЕТЬ!
      Всё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у него поставлен тренировочный процесс.
      Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд!
      Плюс индивидуальное мастерство игроков, которое тоже совершенствуется и поддерживается на высоком футбольном уровне на ТРЕНИРОВКАХ!
      Для примера возьмите Ростов образца Курбана Бердыева сезона 2016/17!
      Он средних игроков, которые звёзд с неба не хватали, ПРЕВРАТИЛ в хороших футболистов и именно за СЧЁТ грамотного тренировочного ПРОЦЕССА!!!
      Как игроки Ростова заиграли в нашем российском чемпионате и в Европе!!!
      ВСЕ видели и вы видели!
      Вот вам результат работы тренера Курбана Бердыева и его ТРЕНИРОВОЧНОГО процесса!!!
      Это Курбан Бердыев ещё раз доказал работая в Ростове!
      И как работал!
      Это была маленькая феерическая ФУТБОЛЬНАЯ сказка Ростова и всей России!
      ВСЕМ ПАМЯТНЫ громкие ПОБЕДЫ Ростова в европейских кубках.
      На виду были ростовские футболисты Полоз, Азмун, Гацкан, Калачёв, Джанаев, Бухаров, Навас и многие другие, а также была видна работа тренера Курбана Бердыева.
      Вся Россия радовалась европейским победам Ростова!
      Вся Россия радовалась и апплодировала большим победам Курбана Бердыева и Ростова.
      Да и в чемпионате России в сезоне 2016/17 - Ростов РАЗГРОМИЛ Спартак ВСУХУЮ!!!
      Вот как надо РАБОТАТЬ и тренировать!
      Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА.
      ЦСКА создавали моменты и планомерно оказывали давление на ворота Спартака.
      Армейцы, грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграл ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак.
      Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО!
      Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
      Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала.
      А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы!
      Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!

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