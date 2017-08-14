Ловчев: «Не надо паниковать, «Спартак» подтянется к лидерам по очкам»

На протяжении большей части игры ЦСКА смотрелся НАМНОГО интереснее «Спартака».
Спартак выглядел ВЯЛЫМ и не решительным.
ЦСКА атаковали острее, неоднократно проверяли на прочность Селихова ударами с различных дистанций и могли даже дважды ЗАБИТЬ.
Однако, воплотить имевшееся игровое преимущество, хотя бы в один забитый мяч, команда Виктора Гончаренко до перерыва не сумела, из-за низкой реализации создаваемых моментов.
Моменты забить были, а вот голов не было.
ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения от Спартака.
В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ДВЕ минуты, защита Спартака РАЗВАЛИЛАСЬ - привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ!
Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот!
Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую прекрасную ВОЗМОЖНОСТЬ!
Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака!
Два гола за ДВЕ минуты и получай ПОРАЖЕНИЕ!!!
Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО!
Все были удивлены ВЯЛОЙ игрой "Спартака" в матче с ЦСКА и совсем не поняли, что это было.
Спартак забил, благодаря рикошету Березуцкого, сразу после перерыва и больше к воротам ЦСКА не подходил.
Не было у Спартака не только моментов, но и подходов.
Спартаковцы сыграли с ЦСКА даже хуже, чем с "Зенитом", хотя и пропустили меньше.
Перегорели? Не знаю, но то, что что-то со "Спартаком" произошло выглядит правдоподобно.
Почему весь матч с ЦСКА команда Спартак была потухшей и сникшей?
Выделить можно только Промеса и Джикию.
Не было видно неистового Глушакова, стремительного Самедова, не было видно Зе Луиша, который, в середине первого тайма, сел с больной ногой на скамейку, да и другие игроки были незаметны своей активностью.
Такое сложилось впечатление, что спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ играть и не знают, куда бежать и что делать на поле.
Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА.
Армейцы, своими грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграли ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак.
Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО!
Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала.
А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы!
Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!
СПАРТАК ЧЕМПИОН???
Да! По ошибкам своих защитников!
Здесь им нет равных!
Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 9 мячей в 6-ти играх чемпионата!
Больше пропущенных только у Анжи - 10!
Победа ЦСКА над Спартаком показала, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства!
А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!!
Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
Бывший советский футболист Евгений Ловчев уверен, что рано говорить о провальном сезоне для «Спартака», который на старте чемпионата сыграет со всеми лидерами российского футбола. Больше опасений у специалиста вызывает предстоящий старт красно-белых в Лиге чемпионов.
«Чтобы что-то существенное выиграть, футболисты должны быть голодны. А ветераны «Спартака» утолили жажду победы, выиграв золото в прошлом сезоне. И теперь мы видим: то в одном, то в другом матче кто-то из них не дорабатывает.
А Каррера к такому отношению не привык, он всю жизнь варился в другом футболе. И теперь он пытается встряхнуть игроков заменами. А проблема – в психологии наших футболистов.
И еще на один момент хочу обратить внимание. Я уже много раз об этом говорил, потому что сам за свою карьеру не раз сталкивался с этим своеобразным законом спорта. Если тебе везет в какой-то период, то это везение обязательно на каком-то этапе заканчивается. В прошлом сезоне «Спартаку» фартило не раз, мы помним эти голы в концовке матчей. А сейчас везение закончилось. Этот матч подтвердил данное правило. После забитого гола было полное доминирование «Спартака», но в течение двух минут ситуация перевернулась.
Мы смотрим на этот матч с позиции предстоящей Лиги чемпионов. Надеюсь, что ЦСКА пройдет в групповой этап. Но мы уже сейчас можем представить, как будут играть в самом престижном еврокубке армейцы. У них больше нет ресурсов для усиления игры. Но мы не можем сказать, как будет играть «Спартак». Глушаков и Промес пока не вышли на уровень прошлого года. Фернандо играет очень не ровно. Получается, что лучше всех готов на данный момент Джикия, который и в матче с ЦСКА действовал выше всяких похвал.
Но не надо паниковать. «Спартак» в следующем туре играет с «Локомотивом», и получится, что он сыграет со всеми лидерами. Затем начнутся матчи с более легкими соперниками и понятно, что команда подтянется к лидерам по очкам», – считает Ловчев.
Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.