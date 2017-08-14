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  • Ловчев: «Не надо паниковать, «Спартак» подтянется к лидерам по очкам»

Ловчев: «Не надо паниковать, «Спартак» подтянется к лидерам по очкам»

14 августа 2017, 11:42
15

Бывший советский футболист Евгений Ловчев уверен, что рано говорить о провальном сезоне для «Спартака», который на старте чемпионата сыграет со всеми лидерами российского футбола. Больше опасений у специалиста вызывает предстоящий старт красно-белых в Лиге чемпионов.

«Чтобы что-то существенное выиграть, футболисты должны быть голодны. А ветераны «Спартака» утолили жажду победы, выиграв золото в прошлом сезоне. И теперь мы видим: то в одном, то в другом матче кто-то из них не дорабатывает.

А Каррера к такому отношению не привык, он всю жизнь варился в другом футболе. И теперь он пытается встряхнуть игроков заменами. А проблема – в психологии наших футболистов.

И еще на один момент хочу обратить внимание. Я уже много раз об этом говорил, потому что сам за свою карьеру не раз сталкивался с этим своеобразным законом спорта. Если тебе везет в какой-то период, то это везение обязательно на каком-то этапе заканчивается. В прошлом сезоне «Спартаку» фартило не раз, мы помним эти голы в концовке матчей. А сейчас везение закончилось. Этот матч подтвердил данное правило. После забитого гола было полное доминирование «Спартака», но в течение двух минут ситуация перевернулась.

Мы смотрим на этот матч с позиции предстоящей Лиги чемпионов. Надеюсь, что ЦСКА пройдет в групповой этап. Но мы уже сейчас можем представить, как будут играть в самом престижном еврокубке армейцы. У них больше нет ресурсов для усиления игры. Но мы не можем сказать, как будет играть «Спартак». Глушаков и Промес пока не вышли на уровень прошлого года. Фернандо играет очень не ровно. Получается, что лучше всех готов на данный момент Джикия, который и в матче с ЦСКА действовал выше всяких похвал.

Но не надо паниковать. «Спартак» в следующем туре играет с «Локомотивом», и получится, что он сыграет со всеми лидерами. Затем начнутся матчи с более легкими соперниками и понятно, что команда подтянется к лидерам по очкам», – считает Ловчев.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак ЦСКА Ловчев Евгений
Комментарии (15)
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prezent2017
1502700842
Вот Локо вам и впарит! А что насчет легкости добывания очков, Уфу вспомните.
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alex1951
1502700854
Ловчев,уважаемый человек,любитель гадать,ругать,выпускать пар - короче,кипучий бездельник...одна трескотня в бубноновском стиле! Я хоть и не спартаковец,но твердо усвоил,что так называемый ,,спартаковский дух,, царил там тогда,когда им руководили Бесков и Романцев...А когда началось засилье иностранцев в команду ,Спартак перестал быть Спартаком... Но это мое личное мнение...Удачи Спартаку в ЛЧ!
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Popularov
1502703573
У Спартака очень хороший состав! Дай Бог, другим командам такой состав ИМЕТЬ! Всё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у него поставлен тренировочный процесс. Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд! Плюс индивидуальное мастерство игроков, которое тоже совершенствуется и поддерживается на высоком футбольном уровне на ТРЕНИРОВКАХ! Для примера возьмите Ростов образца Курбана Бердыева сезона 2016/17! Он средних игроков, которые звёзд с неба не хватали, ПРЕВРАТИЛ в хороших футболистов и именно за СЧЁТ грамотного тренировочного ПРОЦЕССА!!! Как игроки Ростова заиграли в нашем российском чемпионате и в Европе!!! ВСЕ видели и вы видели! Вот вам результат работы тренера Курбана Бердыева и его ТРЕНИРОВОЧНОГО процесса!!! Это Курбан Бердыев ещё раз доказал работая в Ростове! И как работал! Это была маленькая феерическая ФУТБОЛЬНАЯ сказка Ростова и всей России! ВСЕМ ПАМЯТНЫ громкие ПОБЕДЫ Ростова в европейских кубках. На виду были ростовские футболисты Полоз, Азмун, Гацкан, Калачёв, Джанаев, Бухаров, Навас и многие другие, а также была видна работа тренера Курбана Бердыева. Вся Россия радовалась европейским победам Ростова! Вся Россия радовалась и апплодировала большим победам Курбана Бердыева и Ростова. Да и в чемпионате России в сезоне 2016/17 - Ростов РАЗГРОМИЛ Спартак ВСУХУЮ!!! Вот как надо РАБОТАТЬ и тренировать! Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА. ЦСКА создавали моменты и планомерно оказывали давление на ворота Спартака. Армейцы, грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграл ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак. Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала. А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы! Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!
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zlobny_zenitos
1502705750
Надо же...полнолуние прошло видимо...Ловчев начал говорить какие то разумные вещи...про "без паники" и т.п.
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Одинокий волк Маквейд
1502707604
Игры с Локо и выезд в Хабару внесут ясность относительно наших перспектив на сезон.
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карасевщина
1502708802
лохчев не паникуй сказка лестера закончилась
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Krics
1502709121
Спартак был, есть и будет. Хорошо если будут появляться хорошие команды, но искуственно созданные, которые претендуют на звание столицы , даже _кулюторной_ позор "тамбовские" вас имели и будут иметь всегда и везде, а окурок и покемон не вечны, мне знавшему комаду Морозова и Петержелы нравился Зенит, а команда фурсенко и пупкина вызывает отвращение , она может нравиться "собаке на сене и вечному д'артаньяну в лице милера , а может Мюллера, который поставляет газ в рашку дороже , чем в лукашенко.
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СШГЭС
1502709616
Все мы когда-нибудь подтянемся, но когда и куда. Хотелось бы видеть принимаемые меры.
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raritet
1502712565
Сказал Ловчев и вспомнил про матч Локомотив-Тосно. Серафимич, сейчас такое время что есть еще команды которые не по зубам Спартаку. Что Ростов слабая команда? Ахмат, Рубин. Еще попробуй их пройди. Они будут тренироваться неделю. А Спартак будет эту же неделю отходить от оплеухи какого-нибудь Евро Гранда, вроде ПСЖ.
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Popularov
1502728855
На протяжении большей части игры ЦСКА смотрелся НАМНОГО интереснее «Спартака». Спартак выглядел ВЯЛЫМ и не решительным. ЦСКА атаковали острее, неоднократно проверяли на прочность Селихова ударами с различных дистанций и могли даже дважды ЗАБИТЬ. Однако, воплотить имевшееся игровое преимущество, хотя бы в один забитый мяч, команда Виктора Гончаренко до перерыва не сумела, из-за низкой реализации создаваемых моментов. Моменты забить были, а вот голов не было. ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения от Спартака. В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ДВЕ минуты, защита Спартака РАЗВАЛИЛАСЬ - привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ! Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот! Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую прекрасную ВОЗМОЖНОСТЬ! Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака! Два гола за ДВЕ минуты и получай ПОРАЖЕНИЕ!!! Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Все были удивлены ВЯЛОЙ игрой "Спартака" в матче с ЦСКА и совсем не поняли, что это было. Спартак забил, благодаря рикошету Березуцкого, сразу после перерыва и больше к воротам ЦСКА не подходил. Не было у Спартака не только моментов, но и подходов. Спартаковцы сыграли с ЦСКА даже хуже, чем с "Зенитом", хотя и пропустили меньше. Перегорели? Не знаю, но то, что что-то со "Спартаком" произошло выглядит правдоподобно. Почему весь матч с ЦСКА команда Спартак была потухшей и сникшей? Выделить можно только Промеса и Джикию. Не было видно неистового Глушакова, стремительного Самедова, не было видно Зе Луиша, который, в середине первого тайма, сел с больной ногой на скамейку, да и другие игроки были незаметны своей активностью. Такое сложилось впечатление, что спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ играть и не знают, куда бежать и что делать на поле. Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА. Армейцы, своими грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграли ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак. Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала. А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы! Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов! СПАРТАК ЧЕМПИОН??? Да! По ошибкам своих защитников! Здесь им нет равных! Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 9 мячей в 6-ти играх чемпионата! Больше пропущенных только у Анжи - 10! Победа ЦСКА над Спартаком показала, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства! А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!! Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
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