ЦСКА вылетел в Швейцарию на матч с «Янг Бойз»

В понедельник, 14 августа, ЦСКА отправился на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз». Полет запланирован до Цюриха, откуда российская команда на автобусе доберется до Берна, где и состоится игра.

ЦСКА отправился в Швейцарию в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Напомним, что первый матч противостояния с «Янг Бойз» пройдет во вторник, 15 августа, в Берне, в 21:45 по московскому времени. Ответный матч состоится в Москве 23 августа.