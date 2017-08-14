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    ЦСКА вылетел в Швейцарию на матч с «Янг Бойз»

    В понедельник, 14 августа, ЦСКА отправился на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз». Полет запланирован до Цюриха, откуда российская команда на автобусе доберется до Берна, где и состоится игра.

    ЦСКА отправился в Швейцарию в следующем составе:

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

    Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.

    Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов.

    Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

    Напомним, что первый матч противостояния с «Янг Бойз» пройдет во вторник, 15 августа, в Берне, в 21:45 по московскому времени. Ответный матч состоится в Москве 23 августа.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    14.08.2017 10:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 15 августа 2017, 08:48

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 14 августа 2017, 15:33

      удачи армейцам в Швейцарии

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 14 августа 2017, 13:18

      Удачи и хорошей игры!

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 августа 2017, 12:56

      Не накосячьте в Швейцарии!!!

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 14 августа 2017, 11:32

      удачи!!!

      нападающего срочно искать нужно!!! Оланаре совсем не тянет уровень ЦСКА....

      2
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      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > belarus-gomel 14 августа 2017, 12:55

      Очень Нужно! Не тянет...

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 августа 2017, 11:02

      Возвращайтесь с победой! И забить на выезде желательно побольше.

      4
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