Алдонин ждет появления молодежи в составе ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин видит проблемы столичного клуба в не самой длинной скамейке запасных, что отчасти компенсируется собственными воспитанниками клуба.

«У ЦСКА не такая широкая скамейка, поэтому очень важно, чтобы все были здоровы и в оптимальных кондициях. Хорошо, что в столь важный отрезок турнира ни у кого из лидеров нет серьезных травм.

Также радует, что уже стучатся в двери основы и многие молодые ребята. Надеюсь, в этом сезоне они сумеют добиться большого прогресса», – сказал Алдонин.

После шести туров ЦСКА записал на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице.