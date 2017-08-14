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    Алдонин ждет появления молодежи в составе ЦСКА

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин видит проблемы столичного клуба в не самой длинной скамейке запасных, что отчасти компенсируется собственными воспитанниками клуба.

    «У ЦСКА не такая широкая скамейка, поэтому очень важно, чтобы все были здоровы и в оптимальных кондициях. Хорошо, что в столь важный отрезок турнира ни у кого из лидеров нет серьезных травм.

    Также радует, что уже стучатся в двери основы и многие молодые ребята. Надеюсь, в этом сезоне они сумеют добиться большого прогресса», – сказал Алдонин.

    После шести туров ЦСКА записал на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице.

    Источник: Известия

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    14.08.2017 09:57
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 14 августа 2017, 19:38

      и когда их обкатывать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 14 августа 2017, 10:31

      Да все этого ждут!!! Коли с деньгами проблемы...

      0
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