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  • «Ахмат» будет жаловаться на судейство в игре против «Зенита»

«Ахмат» будет жаловаться на судейство в игре против «Зенита»

14 августа 2017, 00:15
29

Грозненский «Ахмат» намерен подать официальную бумагу в компетентные органы РФС по поводу судейства москвича Игоря Федотова матча шестого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:4).

«На 29-й минуте судья должен был остановить игру за нарушение правил на Ризване Уциеве. Он этого не сделал и в следующем эпизоде показал Уциеву за подкат вторую желтую карточку. Если бы он остановил игру за нарушение правил на Уциеве, не было бы и удаления.

На 59-й минуте нужно было удалять вратаря «Зенита» Андрея Лунева за явную игру рукой за пределами штрафной площади. Плюс, не было зафиксировано нарушение правил на Антоне Швеце на линии штрафной площади «Зенита». Были и еще некоторые эпизоды, но эти — основные. 14 августа оформим и отправим жалобу», – сказали в чеченском клубе.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Зенит» – «Ахмат».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат
Комментарии (29)
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VikNMar
1502660488
Да , воротчика ленинградского надо было удалять 100% , там даже слепой увидел бы выход из штрафной ........а Федотов не увидел . Федот - да не тот !
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zenitforever2015
1502661184
Да, удаление может быть и было?? Но на результат всё равно не повлияло бы..
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prezent2017
1502661606
За фол на Кокорине, который выходил один на один с вратарем Ахмата, защитнику нужно было сразу показывать красную. В чем вопрос? Судейство было слабое? Так это мы и так знаем. Судья не соответствовал? - само собой! Кто виноват? Кто назначил свистуна, тот и виноват. Вопрос к РФС. Чего они хотят-то? Переигровки. Так им не 4 а 10 со злости Зенит накидает.
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kazak1975
1502661852
Нытики. Могли бы вообще не выходить на игру. Тогда бы и жёлтых не нахватали.
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x-x-x-x-x
1502662512
надо обязательно но не только на судью но и на клуб за то что подкупили его
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BRO_football
1502663121
Лучше жалуйтсь на главного тренера, который поменял половину основного состава в матче против сильнейшего клуба этого сезона в надежде пропустить меньше мячей. На мой взгляд, это абсолютно тупое решение.
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ДСА
1502675480
Зениту не привыкать так выигрывать
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somn
1502683087
То, что Ахмат очень грубая команда, давно известно. Вчерашний рефери конечно слабоват, не замечал нарушений с обеих сторон. Жаловаться Ахмату надо на самих себя.
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nik55
1502684836
че удивляться ----сколько денег вложил Газпром в этом сезоне ? нужен результат ,вот его и исполняют----это не первый раз такое происходит R.S для чего ввели запрет жалоб на судей ?
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Диктор
1502686418
Да что вы хотите-админо ресурс бомжей.Не первый и не последний раз они так будут выигрывать.
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