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    «Ахмат» будет жаловаться на судейство в игре против «Зенита»

    Грозненский «Ахмат» намерен подать официальную бумагу в компетентные органы РФС по поводу судейства москвича Игоря Федотова матча шестого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:4).

    «На 29-й минуте судья должен был остановить игру за нарушение правил на Ризване Уциеве. Он этого не сделал и в следующем эпизоде показал Уциеву за подкат вторую желтую карточку. Если бы он остановил игру за нарушение правил на Уциеве, не было бы и удаления.

    На 59-й минуте нужно было удалять вратаря «Зенита» Андрея Лунева за явную игру рукой за пределами штрафной площади. Плюс, не было зафиксировано нарушение правил на Антоне Швеце на линии штрафной площади «Зенита». Были и еще некоторые эпизоды, но эти — основные. 14 августа оформим и отправим жалобу», – сказали в чеченском клубе.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Зенит» – «Ахмат».

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2017 00:15
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2017, 11:40

      На кого жаловаться - на Зенит, что 4 гола отгрузил, на судью-раззяву, что половину нарушений не заметил, на тренера с майданной незалежной, что команду развалил и она три матча слила безвольно подряд. На кого? Может на себя позорных?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2017, 10:15

      Всё равно никакой справедливости не добьются.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 августа 2017, 08:11

      я думал просто одним предложением всем известным напишут

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 14 августа 2017, 08:10

      Удаление абсолютно по делу, мало того их должно было быть два, но и игра Лунева рукой за пределами штрафной имела место быть, однако в этом моменте игрок Ахмата был вне игры и тут судья проворонил...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 августа 2017, 07:53

      Да что вы хотите-админо ресурс бомжей.Не первый и не последний раз они так будут выигрывать.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 августа 2017, 07:36

      жалуйтесь на свой микрофон

      2
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      Рейтинг: +8019

      nik55 14 августа 2017, 07:27

      че удивляться ----сколько денег вложил Газпром в этом сезоне ? нужен результат ,вот его и исполняют----это не первый раз такое происходит R.S для чего ввели запрет жалоб на судей ?

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 14 августа 2017, 07:19

      Если бы,да кабы....но имеем,то что имеем.Четыре в одну калитку !

      2
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      Рейтинг: +628

      somn 14 августа 2017, 06:58

      То, что Ахмат очень грубая команда, давно известно. Вчерашний рефери конечно слабоват, не замечал нарушений с обеих сторон. Жаловаться Ахмату надо на самих себя.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 14 августа 2017, 04:51

      Зениту не привыкать так выигрывать

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