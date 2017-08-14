«Ахмат» будет жаловаться на судейство в игре против «Зенита»

Грозненский «Ахмат» намерен подать официальную бумагу в компетентные органы РФС по поводу судейства москвича Игоря Федотова матча шестого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:4).

«На 29-й минуте судья должен был остановить игру за нарушение правил на Ризване Уциеве. Он этого не сделал и в следующем эпизоде показал Уциеву за подкат вторую желтую карточку. Если бы он остановил игру за нарушение правил на Уциеве, не было бы и удаления.

На 59-й минуте нужно было удалять вратаря «Зенита» Андрея Лунева за явную игру рукой за пределами штрафной площади. Плюс, не было зафиксировано нарушение правил на Антоне Швеце на линии штрафной площади «Зенита». Были и еще некоторые эпизоды, но эти — основные. 14 августа оформим и отправим жалобу», – сказали в чеченском клубе.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Зенит» – «Ахмат».