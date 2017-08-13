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    Лунев: «В матче против «Ахмата» меня нужно было удалять»

    Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал эпизод из матча шестого тура РФПЛ против грозненского «Ахмата» (4:0), где голкипер сыграл руками вне пределов штрафной площади.

    «Во время матча казалось, что я достал мяч на линии. Но после игры посмотрел повтор – я не рассчитал отскок и сыграл за штрафной. Надо было меня удалять, наказывать за ошибку. Расстроился из-за этого эпизода», – заявил футболист.

    Игру обслуживал московский арбитр Игорь Федотов.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.08.2017 22:44
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +8019

      nik55 14 августа 2017, 09:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лунев трепло-----признать это нужно было в игре а не после---больше метра за линией и не заметил ?

      -6
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      Рейтинг: +3136

      m40 14 августа 2017, 08:29

      Вроде победа безоговорочная, но осадок есть. При счете 2-0 команды остались бы в равных составах. Вряд ли бы Ахмат отыгрался, но и Зенит мог бы не забить еще 2.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 августа 2017, 07:55

      Видать еще не успел зачерстветь душой в Питере.Молодец что признает правду.

      1
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 14 августа 2017, 07:43

      Факт.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 августа 2017, 07:40

      Не факт, что признался бы, будь счёт не разгромным.

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 августа 2017, 07:26

      Неужели тяжело судить нормально и если сомневаешься то взять видеоповтор. Понятно,что Зениту с таким набором игроков в этом сезоне играть в стране не с кем, но и оправдываться ни к чему. Судьи-козлы продажные.

      1
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      Рейтинг: +232

      hofman 14 августа 2017, 05:40

      как сказал бы нагиев, ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!)

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 августа 2017, 02:53

      Нууу, не повезло Ахмату. Был и ещё один грубый косячок на том же месте. Нам в Питере тоже не нравятся такое судейство. Разговоров потом на неделю

      3
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      Рейтинг: +10

      Alex1940 14 августа 2017, 01:35

      Кто мне объяснит, за что нужно было удалять Лунева? Вратарь вне штрафной - тот же полевой игрок. Теперь смотрим - мяч в ворота не летел, ближе всего к мячу был игрок "Зенита", игрок "Ахмата" был на несколько метров дальше и к этому мячу всяко не успевал. За что удалять? Где там была "явная возможность забить гол"? Желтую карточку - да, Лунев заслужил - и штрафной удар. Но никакого удаления там не было.

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > Alex1940 14 августа 2017, 02:07

      Читай регламент: игра вратаря рукой вне поеделов штрафной площади - красная карточка (удаление с поля)

      9
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      Рейтинг: +8019

      nik55 > Alex1940 14 августа 2017, 09:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      иди уроки учи

      -5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 августа 2017, 01:16

      Не люблю зину, но стоит признать что вратарь поступил по-мужски, а не стал уклончиво врать как тот же Дзюба при первой возможности. Респект.

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