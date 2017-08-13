Лунев: «В матче против «Ахмата» меня нужно было удалять»

Лунев трепло-----признать это нужно было в игре а не после---больше метра за линией и не заметил ?
Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал эпизод из матча шестого тура РФПЛ против грозненского «Ахмата» (4:0), где голкипер сыграл руками вне пределов штрафной площади.
«Во время матча казалось, что я достал мяч на линии. Но после игры посмотрел повтор – я не рассчитал отскок и сыграл за штрафной. Надо было меня удалять, наказывать за ошибку. Расстроился из-за этого эпизода», – заявил футболист.
Игру обслуживал московский арбитр Игорь Федотов.