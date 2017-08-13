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Лунев: «В матче против «Ахмата» меня нужно было удалять»

13 августа 2017, 22:44
45

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал эпизод из матча шестого тура РФПЛ против грозненского «Ахмата» (4:0), где голкипер сыграл руками вне пределов штрафной площади.

«Во время матча казалось, что я достал мяч на линии. Но после игры посмотрел повтор – я не рассчитал отскок и сыграл за штрафной. Надо было меня удалять, наказывать за ошибку. Расстроился из-за этого эпизода», – заявил футболист.

Игру обслуживал московский арбитр Игорь Федотов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Лунев Андрей
Комментарии (45)
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Prince_of_Dark
1502653681
Молодец,сам признал. Приятно.
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pato08
1502654224
___ Признался,молодец!!! А судья и без повтора видел, что за пределами взял. Просто закрыл глаза. Точнее до игры ему закрыли глаза ____
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zenit2012
1502655003
очередная дудка бомбардира, нам красную тряпку кидают))))
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Obojaemiy
1502655018
Надо было на поле судье признаться и попросить для себя красную карточку, хули толку то после игры!!! Хотя судья куплен был. Толку см
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Gullit 76
1502655636
Прав Лунёв! Конечно надо было! Но боковой не успел,а главный по нему ориентировался.Потом судья также не удалил защитника Ахмата за фол на убегавшем Кокорине(видимо посмотрел повтор в перерыве и решил долг вернуть)
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takca
1502657766
Очень жалко болел Ахмата всю игру сделал свистулькин сначала удаление причем четко судьей спланированное а затем наоборот изобразил что не увидел выход Лунева хотя по ящику четко видно как бешенно общался с боковым.А Лунев конечно мужик хоть после но признался.Боюсь повторится опять та пора когда зенит ни одной игры за сезон без помощи судей не выиграл пока шесть игр 6 ошибок судей.
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Zarandar_52
1502661371
И вратарь весьма не плохой, да и человеческие качества у парня хорошие. Молодец, Андрей! Респект!
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Alex1940
1502663727
Кто мне объяснит, за что нужно было удалять Лунева? Вратарь вне штрафной - тот же полевой игрок. Теперь смотрим - мяч в ворота не летел, ближе всего к мячу был игрок "Зенита", игрок "Ахмата" был на несколько метров дальше и к этому мячу всяко не успевал. За что удалять? Где там была "явная возможность забить гол"? Желтую карточку - да, Лунев заслужил - и штрафной удар. Но никакого удаления там не было.
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APchelov
1502668392
Нууу, не повезло Ахмату. Был и ещё один грубый косячок на том же месте. Нам в Питере тоже не нравятся такое судейство. Разговоров потом на неделю
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nik55
1502692626
Лунев трепло-----признать это нужно было в игре а не после---больше метра за линией и не заметил ?
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