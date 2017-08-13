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    Маммана: «Вальбуэна отравился русской кухней? Пробую разную еду, но пока чувствую себя нормально»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился мнением о русской кухне.

    Напомним, 21-летний аргентинец стал игроком петербургского клуба во время летнего трансферного окна, за 16 миллионов перейдя из «Лиона».

    – Вальбуэна как-то сходил в один российский ресторан, отравился и перенес операцию по поводу аппендицита. Что вы знаете о российской кухне?

    – Этой истории я не слышал (смеется). Сейчас пробую в России разную еду и пока чувствую себя нормально. Хочу привыкнуть к местной кухне, новой для меня.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2017 18:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +664

      Небесная 13 августа 2017, 23:16

      Вальбуэна руки не помыл перед едой

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 19:50

      Говорили Вальбуэне: не ходи в наш Макдональдс.

      0
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 13 августа 2017, 19:42

      Выпили 2 литра водки, догнались ящиком яги и съели по булке с маком... Грёбанные хлебокомбинаты - травят Русь!

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