Маммана: «Вальбуэна отравился русской кухней? Пробую разную еду, но пока чувствую себя нормально»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился мнением о русской кухне.

Напомним, 21-летний аргентинец стал игроком петербургского клуба во время летнего трансферного окна, за 16 миллионов перейдя из «Лиона».

– Вальбуэна как-то сходил в один российский ресторан, отравился и перенес операцию по поводу аппендицита. Что вы знаете о российской кухне?

– Этой истории я не слышал (смеется). Сейчас пробую в России разную еду и пока чувствую себя нормально. Хочу привыкнуть к местной кухне, новой для меня.