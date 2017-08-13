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    Маммана, Терентьев и Дриусси – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ахматом»

    Петербургский «Зенит» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 6-го тура РФПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Терентьев, Кришито, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Родолфо, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Ахъядов, Лео.

    Встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    13.08.2017 18:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +61

      denbagrov27 13 августа 2017, 20:42

      Все будет супер!!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2017, 20:20

      Давай Ахмат удачи! Сделай их!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 19:53

      Боевой состав.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 13 августа 2017, 19:37

      Питер бить!!!

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 13 августа 2017, 18:48

      ,,судья продажная ,козел,, ,
      такую фразу в исполнении Главного Чечена Всея Руси ,теоритически ,можно будеть услышать по окончанию игры))))))

      0
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов 13 августа 2017, 18:28

      тереку мстим за 0-1

      0
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      Рейтинг: +27

      LSV_911 13 августа 2017, 18:27

      как сделать репост с этого сайта?

      0
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      Рейтинг: +436

      andr2112 13 августа 2017, 18:27

      Состав норм. Вперёд,Зенит!!!

      0
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      Рейтинг: +15

      juancarlo > andr2112 13 августа 2017, 18:54

      Самый оптимальный на данный момент.

      0
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 13 августа 2017, 18:17

      Такой же состав как и на матч с Уралом!

      1
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      Рейтинг: +68

      ribo93 > Evgeniy32 13 августа 2017, 18:21

      Ивановича не было

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > ribo93 13 августа 2017, 18:26

      был Нету, а теперь его нету...

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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > Bivaliy67 13 августа 2017, 19:58

      Да, точно))))

      0
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