Маммана, Терентьев и Дриусси – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ахматом»

Петербургский «Зенит» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 6-го тура РФПЛ.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Терентьев, Кришито, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Родолфо, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Ахъядов, Лео.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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