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    Маммана рассказал, что его больше всего впечатлило в матче «Зенита» со «Спартаком»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана отметил, что чувствовал себя спокойно в дебютном матче за команду. Аргентинец впервые вышел в составе питерцев в игре против «Спартака» (5:1) в 4-м туре РФПЛ.

    «Дебют в матче со «Спартаком»? Перед таким матчем нервы – это абсолютно нормально. Естественно, волнение присутствовало. Но мои аргентинские друзья настолько сильно поддержали меня, что я чувствовал себя достаточно спокойно. Спасибо парням!

    Как правило, я спокоен, когда выхожу на поле. В любой ситуации нервы играют против нас, мешают футболистам.

    Что больше всего впечатлило в российском «класико»? Конечно, болельщики «Зенита»! Их было невероятно много. Поддержка мощнейшая!» — заявил Маммана.

    Защитник перешел в «Зенит» из «Лиона» за 16 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2017 09:47
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 13 августа 2017, 12:01

      Впечатлений впереди много еще... Кавказ, Дальний Восток, Урал и т.д....

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > BarStep 13 августа 2017, 14:00

      Дальний Восток уже был

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Небесная 13 августа 2017, 18:00

      Я в курсе..., но без него...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 13 августа 2017, 11:34

      Зенит будет чемпионом!!! игра цска и спартака ужасная....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > dendiesel 13 августа 2017, 13:01

      Скамейки у них короче питерской в два раза, да и качество этих скамеек страдает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 августа 2017, 11:24

      а вот игра Мамманы пока не впечатляет

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 13 августа 2017, 10:07

      Маммана: Меня больше всего впечатлила в матче «Зенита» со «Спартаком» привычка
      последнего регулярно получать по пятаку...)))

      5
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