Маммана рассказал, что его больше всего впечатлило в матче «Зенита» со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана отметил, что чувствовал себя спокойно в дебютном матче за команду. Аргентинец впервые вышел в составе питерцев в игре против «Спартака» (5:1) в 4-м туре РФПЛ.

«Дебют в матче со «Спартаком»? Перед таким матчем нервы – это абсолютно нормально. Естественно, волнение присутствовало. Но мои аргентинские друзья настолько сильно поддержали меня, что я чувствовал себя достаточно спокойно. Спасибо парням!

Как правило, я спокоен, когда выхожу на поле. В любой ситуации нервы играют против нас, мешают футболистам.

Что больше всего впечатлило в российском «класико»? Конечно, болельщики «Зенита»! Их было невероятно много. Поддержка мощнейшая!» — заявил Маммана.

Защитник перешел в «Зенит» из «Лиона» за 16 миллионов евро.