Масалитин: «ЦСКА не готов ни к РФПЛ, ни к Лиге чемпионов»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру московского клуба после матча 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

На данный момент армейцы располагаются на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Честно говоря, ожидал большего, если говорить о футболе. Скажу так: нелогичная игра, нелогичный счет. По ЦСКА видно, что команда вообще не готова ни к чемпионату, ни к Лиге чемпионов. Не в форме Алан Дзагоев, Витиньо лишь временами напоминает о себе.

Есть проблемы и в игре в обороне, и в центре поля. ЦСКА пока игрой не впечатляет, впрочем, как и «Спартак», – сказал Масалитин.

«Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все