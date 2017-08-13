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    Масалитин: «ЦСКА не готов ни к РФПЛ, ни к Лиге чемпионов»

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру московского клуба после матча 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

    На данный момент армейцы располагаются на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

    «Честно говоря, ожидал большего, если говорить о футболе. Скажу так: нелогичная игра, нелогичный счет. По ЦСКА видно, что команда вообще не готова ни к чемпионату, ни к Лиге чемпионов. Не в форме Алан Дзагоев, Витиньо лишь временами напоминает о себе.

    Есть проблемы и в игре в обороне, и в центре поля. ЦСКА пока игрой не впечатляет, впрочем, как и «Спартак», – сказал Масалитин.

    «Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

    Источник: Rusfootball.info

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    13.08.2017 01:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 августа 2017, 07:47

      Валерий! Ну что херню нести?! Вчера у "Спартака" не было НИ ОДНОГО ГОЛЕВОГО МОМЕНТА! Мяч влетел случайный - с рикошета! В этом "проблемы игры в обороне"? Так "дураки" влетали и в ворота "Милана" эпохи Франко Барези, чья защита считалась и считается образцовой.
      А разве не влетали "дураки" в ворота ЦСКА в 1989-1991 годах, когда в обороне в одной команде с Вами играли Быстров, Колотовкин, Галямин и Фокин? Сергей Фокин был замечательным стоппером, но и мастером автоголов! В Кубке Кубков в матче с "Ромой" он забил самый красивый автогол, который я только видел! Прерывая передачу соперника, с линии штрафной, головой в падении Сергей срезал мяч в "девятку" ворот ЦСКА! Да и в знаменитом матче в "Олимпийском" (Спартак - ЦСКА - 5:4, 1990 год) автоголом он тоже отметился.

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      Рейтинг: +528

      Burunduk > cska-62 13 августа 2017, 18:01

      А в чем он херню несет. Он не про случайный гол говорил, а о слабой игре двух команд. И я с ним соглашусь. В ЛЧ обеим командам будет очень сложно. У ЦСКА до этого матча было 2а более менее соперника ЛОКО и РУБИН - оба поражения. В ЛЧ будут ещё сильнее!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Burunduk 13 августа 2017, 19:01

      Поражение от "Рубина" - это поражение Помазуна! И никого более. Ну, а с "Локо" согласен, чистое поражение. И первый и пока последний откровенно слабый матч ЦСКА под руководством Гончаренко. Такое бывает. Даже у "Баварии" и "Барселоны". Никакой трагедии не вижу. Вижу опасность в том, что Акинфеев ОДИН и без дублёра! Нужно было Овчинникова попробовать.

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      Рейтинг: +528

      Burunduk > cska-62 13 августа 2017, 19:36

      Акинфей у ЦСКА - полкоманды однозначно. С Рубином Памазун виновен в 1м, 2ой Вася виноват. Но проблемы в обороне наблюдаются во всех матчах, да и в нападении все сложно. Единственное, что могу выделить опорную зону Дзагоев, Головин и Вернблум. Для ЧР может и хватит, а вот ЛЧ нет.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 августа 2017, 02:50

      А у нас никто не готов,разве что зенит,но они по ходу на ле забьют

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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > Asbjorn 13 августа 2017, 03:35

      В прочем как и всегда у нас. Достигнув определённой цели, теряем стимул к новым победам, а там где нужно показывать свой характер и вовсе раскисаем. Это уже в генах рос-футбола.

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