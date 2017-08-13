Масалитин: «ЦСКА не готов ни к РФПЛ, ни к Лиге чемпионов»

Валерий! Ну что херню нести?! Вчера у "Спартака" не было НИ ОДНОГО ГОЛЕВОГО МОМЕНТА! Мяч влетел случайный - с рикошета! В этом "проблемы игры в обороне"? Так "дураки" влетали и в ворота "Милана" эпохи Франко Барези, чья защита считалась и считается образцовой.
А разве не влетали "дураки" в ворота ЦСКА в 1989-1991 годах, когда в обороне в одной команде с Вами играли Быстров, Колотовкин, Галямин и Фокин? Сергей Фокин был замечательным стоппером, но и мастером автоголов! В Кубке Кубков в матче с "Ромой" он забил самый красивый автогол, который я только видел! Прерывая передачу соперника, с линии штрафной, головой в падении Сергей срезал мяч в "девятку" ворот ЦСКА! Да и в знаменитом матче в "Олимпийском" (Спартак - ЦСКА - 5:4, 1990 год) автоголом он тоже отметился.
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру московского клуба после матча 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).
На данный момент армейцы располагаются на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.
«Честно говоря, ожидал большего, если говорить о футболе. Скажу так: нелогичная игра, нелогичный счет. По ЦСКА видно, что команда вообще не готова ни к чемпионату, ни к Лиге чемпионов. Не в форме Алан Дзагоев, Витиньо лишь временами напоминает о себе.
Есть проблемы и в игре в обороне, и в центре поля. ЦСКА пока игрой не впечатляет, впрочем, как и «Спартак», – сказал Масалитин.
«Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все