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    Гончаренко – о голе Щенникова в дерби со «Спартаком»: «Георгий начал делать много правильных вещей»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что защитник Георгий Щенников, отметившийся голом в матче 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1), начал делать много полезных действий при подключении к атакам.

    Отметим, что для 26-летнего россиянина данный гол стал вторым в нынешнем сезоне в рамках чемпионата России.

    – Что вы сделали с Щенниковым, что он начал забивать?

    – Схема подразумевает его глубокие подключения к атакам. Он начал делать много правильных вещей. Начали работать два фланга, что нас радует, – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 20:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 августа 2017, 01:21

      Вот что значит другой взгляд на футбол! В отличии от Слуцкого.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 августа 2017, 21:02

      Да, это стало чувствоваться ещё в конце прошлого сезона. И у соперников больше внимания к Марио Фернандесу, а Жора тут как тут!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > cska-62 12 августа 2017, 21:38

      Секретная информация - это тактический отвлекающий маневр!)

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 августа 2017, 20:49

      Марио чаще атакует, но забивает Жора))

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