Гончаренко – о голе Щенникова в дерби со «Спартаком»: «Георгий начал делать много правильных вещей»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что защитник Георгий Щенников, отметившийся голом в матче 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1), начал делать много полезных действий при подключении к атакам.

Отметим, что для 26-летнего россиянина данный гол стал вторым в нынешнем сезоне в рамках чемпионата России.

– Что вы сделали с Щенниковым, что он начал забивать?

– Схема подразумевает его глубокие подключения к атакам. Он начал делать много правильных вещей. Начали работать два фланга, что нас радует, – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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