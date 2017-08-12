Чемпионшип. «Халл» разгромил «Бертон Альбион», Слуцкий одержал первую победу в турнире

Встреча 2-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» – «Бертон Альбион» завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе «тигров» отличился Камил Гросицки, а Абель Эрнандес оформил хет-трик. За гостей голом отметился Джексон Ирвин. Спустя пять минут после взятия ворот австралиец был удален за перебор карточек.

Для главного тренера «Халла» Леонида Слуцкого победа стала первой в Чемпионшипе.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 2-й тур

Халл Сити – Бертон Альбион – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Эрнандес, 7; 1:1 – Ирвин, 33; 2:1 – Гросицки, 51; 3:1 – Эрнандес, 55; 4:1 – Эрнандес, 68.

Удаления: нет – Ирвин, 38.

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