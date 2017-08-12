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  • Чемпионшип. «Халл» разгромил «Бертон Альбион», Слуцкий одержал первую победу в турнире

Чемпионшип. «Халл» разгромил «Бертон Альбион», Слуцкий одержал первую победу в турнире

12 августа 2017, 19:03
12

Встреча 2-го тура Чемпионшипа «Халл Сити»«Бертон Альбион» завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе «тигров» отличился Камил Гросицки, а Абель Эрнандес оформил хет-трик. За гостей голом отметился Джексон Ирвин. Спустя пять минут после взятия ворот австралиец был удален за перебор карточек.

Для главного тренера «Халла» Леонида Слуцкого победа стала первой в Чемпионшипе.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 2-й тур

Халл Сити – Бертон Альбион – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Эрнандес, 7; 1:1 – Ирвин, 33; 2:1 – Гросицки, 51; 3:1 – Эрнандес, 55; 4:1 – Эрнандес, 68.

Удаления: нет – Ирвин, 38.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Халл Сити Бертон Альбион Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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xLINDAx
1502554165
Красавчик, Лёня!! С почином!
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Tajik-za Zenit
1502554574
Неплохо пока у Слуцкого получается
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Томь вперёд
1502554761
Пока ещё очень рано об этом говорить, но российский тренер в АПЛ было бы просто бомбой!!!
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SPARTAK 85
1502555005
Викторыч с победой!
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Skrudg
1502555335
Молодец, так держать.
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Игорь В
1502556752
Увжуха!!!
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GSKA1974
1502557224
Классное начало для Леонида! Так держать!!!
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Alex Y
1502558729
Может через год будет первым русским тренером АПЛ)
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SunRomeS
1502560746
Отлично, мои поздравления! Двигаетесь в правильном направлении!
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Gullit 76
1502568219
С победой! Хорошо начал.
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