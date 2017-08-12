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    Чемпионшип. «Халл» разгромил «Бертон Альбион», Слуцкий одержал первую победу в турнире

    Встреча 2-го тура Чемпионшипа «Халл Сити»«Бертон Альбион» завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе «тигров» отличился Камил Гросицки, а Абель Эрнандес оформил хет-трик. За гостей голом отметился Джексон Ирвин. Спустя пять минут после взятия ворот австралиец был удален за перебор карточек.

    Для главного тренера «Халла» Леонида Слуцкого победа стала первой в Чемпионшипе.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 2-й тур

    Халл Сити – Бертон Альбион – 4:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Эрнандес, 7; 1:1 – Ирвин, 33; 2:1 – Гросицки, 51; 3:1 – Эрнандес, 55; 4:1 – Эрнандес, 68.

    Удаления: нет – Ирвин, 38.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 19:03
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 августа 2017, 23:03

      С победой! Хорошо начал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 12 августа 2017, 20:59

      Отлично, мои поздравления! Двигаетесь в правильном направлении!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 12 августа 2017, 20:25

      Может через год будет первым русским тренером АПЛ)

      1
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 12 августа 2017, 20:00

      Классное начало для Леонида! Так держать!!!

      0
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 12 августа 2017, 19:52

      Увжуха!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 12 августа 2017, 19:30

      slutsky - шлюха небо)))
      с победой LEONID

      0
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 12 августа 2017, 19:28

      Молодец, так держать.

      2
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 12 августа 2017, 19:23

      Викторыч с победой!

      2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 12 августа 2017, 19:19

      Пока ещё очень рано об этом говорить, но российский тренер в АПЛ было бы просто бомбой!!!

      4
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Томь вперёд 12 августа 2017, 19:31

      Будем верить и болеть, всё получится.

      4
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 12 августа 2017, 19:16

      Неплохо пока у Слуцкого получается

      6
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