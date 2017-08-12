Гончаренко: «ЦСКА – «Спартак» – это всегда интересно и привлекательно, здесь не надо ничего объяснять»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, чего ожидает от матча шестого тура РФПЛ со «Спартаком».

«Разумеется уже успели почувствовать, что дерби со «Спартаком» – это особенный матч. Дуэль принципиальных соперников, историческое противостояние, суть которого можно прочувствовать лишь в том случае, когда сам был его участником. ЦСКА – «Спартак» – это всегда интересно и привлекательно, здесь не надо ничего объяснять. В то же время, следует понимать, что в матче со «Спартаком», как и в любом другом, разыгрывается три очка. Речь о том, что команде нужно с полной ответственностью относиться ко всем поединкам.

Ситуацию всегда надо оценивать глобально. Кто знает, как бы развернулась ситуация на финише прошлого сезона, набери мы очки в том апрельском дерби со «Спартаком»? Может, если бы обыграли «Спартак», то потом не смогли бы победить, скажем, в Казани. Прекрасно понимаю, что с эмоциональной точки зрения успех в матче со спартаковцами очень важен и для команды, и для болельщиков. Победа в дерби особенно желанна, но впереди нас ждут и другие игры, которые необходимо провести успешно», – приводятся слова Гончаренко в предматчевой программке к сегодняшнему дерби.

Встреча ЦСКА – «Спартак» начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.