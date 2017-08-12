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    Мостовой: «Явного фаворита дерби не вижу. «Спартак» может преподнести подарок армейцам»

    Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ЦСКА«Спартак» в рамках 6-го тура РФПЛ.

    – Явного фаворита игры я не вижу, даже при том что ЦСКА играет на своем стадионе. Лично для меня интрига в матче такова: воспоминания о прошлогодней игре (ЦСКА – «Спартак» – 1:2 во втором круге прошлого сезона – прим. «Бомбардира») между этими командами, когда победа была важнее армейцам, потому что они еще могли включиться в гонку за чемпионство. Но они проиграли, и это, конечно, осталось в голове у многих футболистов ЦСКА. «Спартак» тоже это помнит. Они могут преподнести подарок армейцам.

    – Что думаете о вратарской ситуации в обеих командах: не известно, будет ли играть Акинфеев у ЦСКА, и кто займет место в воротах «Спартака», тоже не ясно?

    – Селихова мы видели не только в матчах за «Спартак», все знают, как он играет. Но дело в том, что Ребров является основным вратарем. Поэтому неизвестно, кто выйдет на игру. Что касается Помазуна, еще после первого матча, когда он пропустил два мяча, я сказал, что трудно ожидать многого от парня, который не играл на таком уровне. Где-то его надо было пробовать. У него сейчас шанс, и нужно в этой ситуации помогать и подбадривать. Помазун будет допускать эти ошибки. Главное, чтобы они его не сломали.

    – Кого бы вы поставили на ворота в дерби на месте Карреры?

    – Трудно рассуждать, когда ты не находишься в команде и не знаешь, что там происходит и кто как работает.

    Встреча начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2017 12:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 августа 2017, 19:17

      Кони преподносят подарок пищевику!!!

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 12 августа 2017, 15:51

      Подарок может быть только один - победа ЦСКА, а вот будет ли этот подарок -будем посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 августа 2017, 15:04

      Мостовой не сказал ничего, но свои три копейки вставил. Чтоб не забывали.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 августа 2017, 14:37

      а у нас уже несколько лет в футболе нет явного фаворита

      0
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 12 августа 2017, 14:28

      Скорее всего ничья будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 12 августа 2017, 14:14

      Оба соперника находятся явно не в оптимальной форме,между собой давненько не играли между собой ничью которая судя по всем раскладам должна случится в этом матче,всем приятного просмотра дерби всея Руси!!!

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 12 августа 2017, 13:44

      Когда соперники равны, побеждает тот, кто в данной ситуации прав.

      2
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 12 августа 2017, 13:39

      Перед матчем с Зенитом в прошлом туре кто только не предсказывал победу Спартаку, а что получилось в итоге, помним все. Теперь тоже самое и с ЦСКА. Смотрите, чтобы не было того же самого - разгромного поражения от коней.

      -2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 12 августа 2017, 13:16

      Если армейцы зацепят хоть очко, им счастье будет.

      5
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