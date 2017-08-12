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  • Мостовой: «Явного фаворита дерби не вижу. «Спартак» может преподнести подарок армейцам»

Мостовой: «Явного фаворита дерби не вижу. «Спартак» может преподнести подарок армейцам»

12 августа 2017, 12:40
9

Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ЦСКА«Спартак» в рамках 6-го тура РФПЛ.

– Явного фаворита игры я не вижу, даже при том что ЦСКА играет на своем стадионе. Лично для меня интрига в матче такова: воспоминания о прошлогодней игре (ЦСКА – «Спартак» – 1:2 во втором круге прошлого сезона – прим. «Бомбардира») между этими командами, когда победа была важнее армейцам, потому что они еще могли включиться в гонку за чемпионство. Но они проиграли, и это, конечно, осталось в голове у многих футболистов ЦСКА. «Спартак» тоже это помнит. Они могут преподнести подарок армейцам.

– Что думаете о вратарской ситуации в обеих командах: не известно, будет ли играть Акинфеев у ЦСКА, и кто займет место в воротах «Спартака», тоже не ясно?

– Селихова мы видели не только в матчах за «Спартак», все знают, как он играет. Но дело в том, что Ребров является основным вратарем. Поэтому неизвестно, кто выйдет на игру. Что касается Помазуна, еще после первого матча, когда он пропустил два мяча, я сказал, что трудно ожидать многого от парня, который не играл на таком уровне. Где-то его надо было пробовать. У него сейчас шанс, и нужно в этой ситуации помогать и подбадривать. Помазун будет допускать эти ошибки. Главное, чтобы они его не сломали.

– Кого бы вы поставили на ворота в дерби на месте Карреры?

– Трудно рассуждать, когда ты не находишься в команде и не знаешь, что там происходит и кто как работает.

Встреча начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Мостовой Александр
Комментарии (9)
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Одинокий волк Маквейд
1502532987
Если армейцы зацепят хоть очко, им счастье будет.
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Kollljan
1502534397
Перед матчем с Зенитом в прошлом туре кто только не предсказывал победу Спартаку, а что получилось в итоге, помним все. Теперь тоже самое и с ЦСКА. Смотрите, чтобы не было того же самого - разгромного поражения от коней.
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Приус
1502534672
Когда соперники равны, побеждает тот, кто в данной ситуации прав.
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TAGANROG 161
1502536446
Оба соперника находятся явно не в оптимальной форме,между собой давненько не играли между собой ничью которая судя по всем раскладам должна случится в этом матче,всем приятного просмотра дерби всея Руси!!!
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Грыззь
1502537331
Скорее всего ничья будет.
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Garrincha58
1502537824
а у нас уже несколько лет в футболе нет явного фаворита
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serppion
1502539490
Мостовой не сказал ничего, но свои три копейки вставил. Чтоб не забывали.
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multiscan
1502542311
Подарок может быть только один - победа ЦСКА, а вот будет ли этот подарок -будем посмотреть.
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a-rakhmatov
1502554657
Кони преподносят подарок пищевику!!!
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