Мостовой: «Явного фаворита дерби не вижу. «Спартак» может преподнести подарок армейцам»

Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Спартак» в рамках 6-го тура РФПЛ.

– Явного фаворита игры я не вижу, даже при том что ЦСКА играет на своем стадионе. Лично для меня интрига в матче такова: воспоминания о прошлогодней игре (ЦСКА – «Спартак» – 1:2 во втором круге прошлого сезона – прим. «Бомбардира») между этими командами, когда победа была важнее армейцам, потому что они еще могли включиться в гонку за чемпионство. Но они проиграли, и это, конечно, осталось в голове у многих футболистов ЦСКА. «Спартак» тоже это помнит. Они могут преподнести подарок армейцам.

– Что думаете о вратарской ситуации в обеих командах: не известно, будет ли играть Акинфеев у ЦСКА, и кто займет место в воротах «Спартака», тоже не ясно?

– Селихова мы видели не только в матчах за «Спартак», все знают, как он играет. Но дело в том, что Ребров является основным вратарем. Поэтому неизвестно, кто выйдет на игру. Что касается Помазуна, еще после первого матча, когда он пропустил два мяча, я сказал, что трудно ожидать многого от парня, который не играл на таком уровне. Где-то его надо было пробовать. У него сейчас шанс, и нужно в этой ситуации помогать и подбадривать. Помазун будет допускать эти ошибки. Главное, чтобы они его не сломали.

– Кого бы вы поставили на ворота в дерби на месте Карреры?

– Трудно рассуждать, когда ты не находишься в команде и не знаешь, что там происходит и кто как работает.

Встреча начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.