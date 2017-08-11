Озил, Уэлбек и Лаказетт – в атаке «Арсенала» на матч-открытие АПЛ против «Лестера»

Известны стартовые составы «Арсенала» и «Лестера» на встречу первого тура английской Премьер-лиги.

«Арсенал»: Чех, Холдинг, Монреаль, Колашинац, Бельерин, Эль-Ненни, Джака, Окслэд-Чэмберлен, Озил, Уэлбек, Лаказетт.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Фухс, Марез, Ндиди, Джеймс, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.

Игра на «Эмирейтс» начнется в 21:45 по московскому времени. За ее событиями можно следить здесь.

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