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    Моуринью надеется, что Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подтвердил информацию, что его клуб пытается подписать новый контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, который сейчас проходит реабилитацию после травмы.

    «Да, переговоры со Златаном идут, но сейчас, конечно, он не в состоянии играть. В прошлом сезоне он не показал своего максимума. Швед и сам это понимает и поэтому хочет вернуться на поле. Сейчас мы обсуждаем возможность возвращения Ибрагимовича в состав команды во второй половине сезона», – сказал португалец.

    Напомним, что предыдущее соглашение шведского форварда с «красными дьяволами» истекло 1 июля.

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.08.2017 17:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан 12 августа 2017, 00:26

      А что. Ибрагимович, Бэйл, Лукаку собрать в атаке.... рад что Ибра на позитиве. Пусть поправляется. Будет оживлять новости и игру

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