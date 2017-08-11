Моуринью надеется, что Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед»

А что. Ибрагимович, Бэйл, Лукаку собрать в атаке.... рад что Ибра на позитиве. Пусть поправляется. Будет оживлять новости и игру
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подтвердил информацию, что его клуб пытается подписать новый контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, который сейчас проходит реабилитацию после травмы.
«Да, переговоры со Златаном идут, но сейчас, конечно, он не в состоянии играть. В прошлом сезоне он не показал своего максимума. Швед и сам это понимает и поэтому хочет вернуться на поле. Сейчас мы обсуждаем возможность возвращения Ибрагимовича в состав команды во второй половине сезона», – сказал португалец.
Напомним, что предыдущее соглашение шведского форварда с «красными дьяволами» истекло 1 июля.