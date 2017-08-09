Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Ибрагимовичем

    Нападающий Златан Ибрагимович может вернуться в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, стороны начали переговоры относительно контракта.

    Напомним, 35-летний швед покинул английский клуб по итогам прошлого сезона, когда «красные дьяволы» отказались от пролонгации соглашения из-за серьезной травмы колена игрока.

    Возвращение форварда на поле ожидается в следующем году.

    В прошлом сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 28 матчей, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2017 17:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 10 августа 2017, 10:24

      Отлично. нужен такой лидер))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 августа 2017, 20:42

      Лучше начните переговоры с Фергюссоном, мне на манчестер против реала было жалко смотреть!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 9 августа 2017, 19:10

      хорошая новость!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11