«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Ибрагимовичем

Нападающий Златан Ибрагимович может вернуться в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, стороны начали переговоры относительно контракта.

Напомним, 35-летний швед покинул английский клуб по итогам прошлого сезона, когда «красные дьяволы» отказались от пролонгации соглашения из-за серьезной травмы колена игрока.

Возвращение форварда на поле ожидается в следующем году.

В прошлом сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 28 матчей, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.