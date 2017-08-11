Бердыев и игроки «Рубина» посетили панихиду умершего во время матча с «Локомотивом» болельщика

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, а также игроки команды Сергей Рыжиков, Олег Кузьмин и Гекдениз Карадениз побывали на гражданской панихиде болельщика клуба, умершего от сердечного приступа во время матча пятого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (1:1).

Безвременно ушедшим оказался председатель кассационного состава гражданской коллегии Верховного суда Республики Татарстан Вячеслав Грицков.

Отметим, что наставник «Рубина» выразил слова поддержки близким умершего сразу после матча с железнодорожниками.