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    Бердыев и игроки «Рубина» посетили панихиду умершего во время матча с «Локомотивом» болельщика

    Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, а также игроки команды Сергей Рыжиков, Олег Кузьмин и Гекдениз Карадениз побывали на гражданской панихиде болельщика клуба, умершего от сердечного приступа во время матча пятого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (1:1).

    Безвременно ушедшим оказался председатель кассационного состава гражданской коллегии Верховного суда Республики Татарстан Вячеслав Грицков.

    Отметим, что наставник «Рубина» выразил слова поддержки близким умершего сразу после матча с железнодорожниками.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    11.08.2017 14:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 августа 2017, 15:14

      забавляют вот эти ненужны никому слова про невосполнимую потерю, сразу вспоминается как в бандитском петербурге антибиотик который и угандошил барона ему речи толкал, мафия одним словом

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > vladik12 11 августа 2017, 19:40

      Я никого не гасил))

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      Рейтинг: +264

      dimid 11 августа 2017, 14:27

      Спортсмены и люди с большой буквы! Соболезнования родным и близким .

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