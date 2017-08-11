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Акинфеев имеет шансы сыграть против «Спартака»

11 августа 2017, 14:11
18

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, получивший недавно травму колена, может сыграть в матче шестого тура РФПЛ против московского «Спартака». Окончательное решение по голкиперу армейцев будут принимать в день игры, 12 августа.

Напомним, что последние две встречи РФПЛ Акинфеев был вынужден пропустить. Его сменщиком был Илья Помазун, чья игра оставила неоднозначное впечатление у специалистов.

Матч ЦСКА – «Спартак» начнется в 17:30 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Акинфеев Игорь
Комментарии (18)
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belarus-gomel
1502450683
игра Помазуна оставила ОДНОЗНАЧНОЕ впечатление у всех!! не дорос он еще до уровня РФПЛ!!! с возвращением Акинфеева у ЦСКА есть все шансы на победу!!!
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СашкаГуров
1502450893
игорёк давай
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filosof sparty
1502450910
Так то лучше, я за оптимальные составы! Жаль, что Адриано на дискве ((
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Бугимен
1502452316
Акинфеев имеет шансы сыграть против «Спартака»и установить новый рекорд!Вперед Спартак!
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карасевщина
1502453515
думаю ничейку катнут щас обе не в форме
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Алекс 914
1502455821
Хорошо бы, чтоб сыграл. Отговорок никаких не будет тогда
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alp
1502456505
хотелось бы посмотреть на сильнейшие составы обоих и не нулевую ничью или победу коней.
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vladimir-7
1502457616
Игорь, выздоравливай и ждём тебя на матче со Спартаком.
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dok66
1502459930
Если будут сомнения , конечно Акинфу лучше поберечь для ЛЧ . А для Помазуна Спартак будет дополнительной стимуляцией для хорошей игры и уверенности .
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GSKA1974
1502461679
Лучше пусть отсидится и подлечится.Не Дай БОГ Красно-белые срубят его....Тогда вообще кранты будет
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