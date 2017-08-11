Акинфеев имеет шансы сыграть против «Спартака»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, получивший недавно травму колена, может сыграть в матче шестого тура РФПЛ против московского «Спартака». Окончательное решение по голкиперу армейцев будут принимать в день игры, 12 августа.

Напомним, что последние две встречи РФПЛ Акинфеев был вынужден пропустить. Его сменщиком был Илья Помазун, чья игра оставила неоднозначное впечатление у специалистов.

Матч ЦСКА – «Спартак» начнется в 17:30 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.