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    Акинфеев имеет шансы сыграть против «Спартака»

    Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, получивший недавно травму колена, может сыграть в матче шестого тура РФПЛ против московского «Спартака». Окончательное решение по голкиперу армейцев будут принимать в день игры, 12 августа.

    Напомним, что последние две встречи РФПЛ Акинфеев был вынужден пропустить. Его сменщиком был Илья Помазун, чья игра оставила неоднозначное впечатление у специалистов.

    Матч ЦСКА – «Спартак» начнется в 17:30 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2017 14:11
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 11 августа 2017, 23:10

      Игорю, здоровья. А нам всем хорошего матча!!!

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 11 августа 2017, 18:26

      хорошая новость для Спартака ! )))

      1
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 11 августа 2017, 17:27

      Лучше пусть отсидится и подлечится.Не Дай БОГ Красно-белые срубят его....Тогда вообще кранты будет

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 августа 2017, 16:58

      Если будут сомнения , конечно Акинфу лучше поберечь для ЛЧ . А для Помазуна Спартак будет дополнительной стимуляцией для хорошей игры и уверенности .

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2017, 16:20

      Игорь, выздоравливай и ждём тебя на матче со Спартаком.

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Боцман59rus 11 августа 2017, 16:48

      Придурок.

      3
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Боцман59rus 11 августа 2017, 18:37

      Особенно 5-й от Зенита))))) Вот где рукожопость так рукожопость)))

      2
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 > SunRomeS 11 августа 2017, 21:02

      а пропущенные голы Акинфеевым на ЧМ и КК тебя никак не задели???

      0
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      Рейтинг: +11239

      alp 11 августа 2017, 16:01

      хотелось бы посмотреть на сильнейшие составы обоих и не нулевую ничью или победу коней.

      0
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 11 августа 2017, 15:51

      До ЛЧ 10 дней. Нет нужды рисковать.

      1
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 11 августа 2017, 15:50

      Хорошо бы, чтоб сыграл. Отговорок никаких не будет тогда

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 августа 2017, 15:11

      думаю ничейку катнут щас обе не в форме

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 августа 2017, 14:51

      Акинфеев имеет шансы сыграть против «Спартака»и установить новый рекорд!Вперед Спартак!

      -3
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