Ярошик: «Помазуну сейчас очень тяжело»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением об игре голкипера армейцев Ильи Помазуна, который в последних матчах московской команды заменяет получившего травму Игоря Акинфеева.

«Помазуну сейчас очень тяжело. Быть вторым вратарем в составе ЦСКА – значит почти всегда сидеть в запасе. А когда ты вообще не играешь, пропадает уверенность в себе. Даже если бы сейчас на месте Помазуна оказался опытный вратарь, не факт, что было бы лучше. Но Илье надо дать время и поддержать его. Ему нужно получить определенный опыт, иначе он никогда не сможет выйти на хороший уровень. Тем не менее потеря Акинфеева – это очень плохо. Он не просто футболист, Игорь – настоящий лидер ЦСКА, и его отсутствие сразу чувствует каждый, кто выходит на поле», – сказал Ярошик.