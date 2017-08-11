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    Ярошик: «Помазуну сейчас очень тяжело»

    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением об игре голкипера армейцев Ильи Помазуна, который в последних матчах московской команды заменяет получившего травму Игоря Акинфеева.

    «Помазуну сейчас очень тяжело. Быть вторым вратарем в составе ЦСКА – значит почти всегда сидеть в запасе. А когда ты вообще не играешь, пропадает уверенность в себе. Даже если бы сейчас на месте Помазуна оказался опытный вратарь, не факт, что было бы лучше. Но Илье надо дать время и поддержать его. Ему нужно получить определенный опыт, иначе он никогда не сможет выйти на хороший уровень. Тем не менее потеря Акинфеева – это очень плохо. Он не просто футболист, Игорь – настоящий лидер ЦСКА, и его отсутствие сразу чувствует каждый, кто выходит на поле», – сказал Ярошик.

    Источник: Известия

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    11.08.2017 09:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 августа 2017, 14:48

      Два матча Помазуна подряд - и полное отсутствие умения играть на выходах! Ребята, это уже диагноз! Что же касается опытного вратаря, то Габулов заменил Акинфеева достойно, когда у того была серьёзная травма. Не надо, Иржи, ля-ля... Да и Помазун уже не мальчик, скоро ему стукнет 21 год. Игорь Акинфеев начинал в 16 лет. И начинал так уверенно, что любому пожелать можно!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > cska-62 11 августа 2017, 18:05

      Игра "на выходах" это проблема ЦСКА! Акинфеев хорош в рамке, но на выходах играет так же неуверенно или вообще не выходит! Вспомни голы от Мексики, Португалии, (оба мяча забиты из вратарской после дальних навесов), гол от Мексики на выходе (с помощью защитников), по-моему в игре с Хабаровском чуть пеналь не привез (на выходе не попал кулаком в голову игроку). Так что, кажется, что игру на выходах в клубе не отрабатывают! Но все же с Игорем в воротах игроки чувствуют себя уверенней!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Serjoga 11 августа 2017, 19:09

      Ошибки бывают у всех вратарей без исключения. Тем не менее детских ошибок на выходах у Акинфеева я что-то не припомню. У Помазуна же сплошные детские ошибки на выходах! На всех выходах, если быть откровеннее! Что же касается того, что Игорь часто остаётся в воротах, то антропометрические данные никто не в силах отменить. Он соотносит свои возможности с учётом роста с моментом. Что же касается его выходов не для игры на втором этаже, то его чтению игры и выходам из ворот могут заслуженно аплодировать и Буффон, и Нойер.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > cska-62 11 августа 2017, 22:53

      Ты его поклонник и болельщик ЦСКА, так что мои доводы тебя не убедят. Какие ошибки называть детскими каждый решает сам. У Помазуна нет практики и нет уверенности и все его ошибки будут считать детскими. И раз Акинфеев решил играть со Спартаком, то и дальше в отдельных играх Помазун будет ошибаться! В других клубах есть конкуренция, а в ЦСКА ее нет. Акинфеева боготворят и в результате при форс-мажоре у ЦСКА нет второго вратаря.Когда Помазун это поймет и если он хочет играть,а не получать деньги по контракту, то он отправится в какой-нибудь клуб ФНЛ, где должен будет набраться опыта. А какой вратарь Акинфеев-каждый имеет свое мнение и всем навязать свое-бесполезное дело! Но удачи ЦСКА в матче со Спартаком!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Serjoga 12 августа 2017, 09:56

      Многолетняя ошибка руководства ЦСКА в том, что у Акинфеева нет опытного и проверенного дублёра! Потому и пришлось при серьёзной травме Акинфеева прибегать к помощи Габулова, выдёргивая его тогда, кажется, из "Анжи". Хотя всегда были и есть очень хорошие вратари предпенсионного возраста, на которых всегда можно положиться типа Плетикосы или Диканя, которым вратарские карьеры делать уже не нужно. Вот из таких вратарей и нужно иметь хоть одного дублёра Акинфеева, периодически его выпуская на матчи с аутсайдерами для тонуса. Идеальным вариантом был бы всё тот же Владимир Габулов, но он пока, похоже, не собирается вешать бутсы на гвоздь. Впрочем, он сегодня один из лучших вратарей РФПЛ, и понять его можно.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 11 августа 2017, 11:38

      многовато и в молодёжке пропускал.дерзай илюха это твой шанс

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2017, 10:08

      Справедливо отметил И.Ярошик. Спасибо за поддержку.

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 11 августа 2017, 09:48

      А кому сейчас легко ?

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