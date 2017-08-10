Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко допускает, что результат матча «Спартак» – «Арсенал» был определен заранее

Червиченко допускает, что результат матча «Спартак» – «Арсенал» был определен заранее

10 августа 2017, 15:24
40

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко дал комментарий по итогам матча пятого тура РФПЛ, в котором встречались красно-белые и тульский «Арсенал» (2:0). По мнению экс-функционера, характер встречи может быть договорным.

Напомним, что в последнем матче прошлого чемпионата спартаковцы проиграли в Туле, что позволило «канонирам» сохранить прописку в РФПЛ.

– Тут особо нечего комментировать. Меня очень удивило поражение «Спартака» от «Арсенала» в прошлом сезоне. В этом году в слухи, которые были перед матчем, верить не хотелось, но после того, как увидел первый гол, я даже этот матч перестал смотреть. Смотреть там уже было не на что, к сожалению. В моем понимании, слухи имели под собой почву.

– Поддерживаете ли вы решение Массимо Карреры заменить сразу восемь футболистов после разгрома от «Зенита»?

– Надо понять, чем было апеллировано это решение. Может, была уверенность в результате. Мы же не знаем, зачем он так поступил. Массимо Каррера сам ничего не говорил по этому поводу. Я бы вообще по этому матчу выводов никаких бы не делал. Правильно он поступил или неправильно. Этот матч должен выноситься за скобки.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Червиченко Андрей
Комментарии (40)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zlobny_zenitos
1502368252
Хрю...опять хрю...(никого не хочу обидеть) вот тебя несет то дурень...лишь бы обгадить Спартак...вот же заноза в заднице толстая...а у нас Панов такая же...Успокоился бы уже...судя по коэффициентам букмекерским это чушь полнейшая...а это как по мне главный индикатор...Капец достал...
Ответить
vladik12
1502368518
Да понятно всем и так, что "Спартак" за лояльность в майском матче получит шесть очков в текущем сезоне.
Ответить
александр 59
1502369645
А какой счёт будет в маче второго круга Спартак-Зенит, может послушаем Червиченко и можем больше чемпионат не смотреть, а читать Червя и достаточно
Ответить
Avitaminoz
1502370098
Мне вот кажется что раз ты говоришь что матч не честный. Так будь добр предоставить доказательства. И если это так, то ты молодец. Но если нет, получай иск в суд. Или как?
Ответить
Сильвербой
1502371099
Собаки лают, караван идет!!! Мнение этого человека мало кого волнует!
Ответить
momwig_
1502371264
Да и хрен с ним, пусть трындит. Беспонтовое жирное трепло.
Ответить
nik55
1502372564
тухлый червяк когда тебе уже рот закроют?
Ответить
Павелий
1502372830
А я допускаю, что Червиченко почти уже задушила жаба, что он не причастен к текущим победам Спартака.
Ответить
valdemar47
1502373862
Он специально это делает! Он давно уже продался Миллеру, вот и раздувает всякую хрень. Подонок одним словом!!!
Ответить
Рулонъ Обоевъ
1502375291
Червиченко допускает, что он жирный мудак и всех заебал
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+