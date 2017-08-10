Червиченко допускает, что результат матча «Спартак» – «Арсенал» был определен заранее

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко дал комментарий по итогам матча пятого тура РФПЛ, в котором встречались красно-белые и тульский «Арсенал» (2:0). По мнению экс-функционера, характер встречи может быть договорным.

Напомним, что в последнем матче прошлого чемпионата спартаковцы проиграли в Туле, что позволило «канонирам» сохранить прописку в РФПЛ.

– Тут особо нечего комментировать. Меня очень удивило поражение «Спартака» от «Арсенала» в прошлом сезоне. В этом году в слухи, которые были перед матчем, верить не хотелось, но после того, как увидел первый гол, я даже этот матч перестал смотреть. Смотреть там уже было не на что, к сожалению. В моем понимании, слухи имели под собой почву.

– Поддерживаете ли вы решение Массимо Карреры заменить сразу восемь футболистов после разгрома от «Зенита»?

– Надо понять, чем было апеллировано это решение. Может, была уверенность в результате. Мы же не знаем, зачем он так поступил. Массимо Каррера сам ничего не говорил по этому поводу. Я бы вообще по этому матчу выводов никаких бы не делал. Правильно он поступил или неправильно. Этот матч должен выноситься за скобки.