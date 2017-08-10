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    Червиченко допускает, что результат матча «Спартак» – «Арсенал» был определен заранее

    Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко дал комментарий по итогам матча пятого тура РФПЛ, в котором встречались красно-белые и тульский «Арсенал» (2:0). По мнению экс-функционера, характер встречи может быть договорным.

    Напомним, что в последнем матче прошлого чемпионата спартаковцы проиграли в Туле, что позволило «канонирам» сохранить прописку в РФПЛ.

    – Тут особо нечего комментировать. Меня очень удивило поражение «Спартака» от «Арсенала» в прошлом сезоне. В этом году в слухи, которые были перед матчем, верить не хотелось, но после того, как увидел первый гол, я даже этот матч перестал смотреть. Смотреть там уже было не на что, к сожалению. В моем понимании, слухи имели под собой почву.

    – Поддерживаете ли вы решение Массимо Карреры заменить сразу восемь футболистов после разгрома от «Зенита»?

    – Надо понять, чем было апеллировано это решение. Может, была уверенность в результате. Мы же не знаем, зачем он так поступил. Массимо Каррера сам ничего не говорил по этому поводу. Я бы вообще по этому матчу выводов никаких бы не делал. Правильно он поступил или неправильно. Этот матч должен выноситься за скобки.

    Источник: Rusfootball.info

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    10.08.2017 15:24
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 11 августа 2017, 09:03

      Каррера всегда у верен в результате

      0
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 10 августа 2017, 20:02

      И снова бред ИДИОТА !
      В чемпионате 2015-16 гг. Уфа в последнем туре выиграла дома у Спартака и благодаря этой победе осталась в Премьер-лиге. Тогда Спартаку очки тоже были по барабану. Ни выше подняться, ни ниже опуститься уже не мог. Однако в прошлом году Уфа почему то выиграла у Спартака в Москве. Если судить логике этого жирного дебила, то Уфа обязана была обе игры Спартаку слить.
      Это ещё раз подтверждает, что любая удача Спартака ему, как кулаком по печени !

      4
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      Рейтинг: +293

      VVK13 10 августа 2017, 19:35

      вот мне интересно, как о долге арсенал сказал новому главному тренеру и новым игрокам? типо Миодрак ты должен проиграть пару матчей спартаку так они нам приграли в прошлом сезоне? я бы понял был бы старый тренер и старые игроки, но что футбол на столько гнилой стал, что любому можно сказать нужно долг возвратить и он скажет хорошо, тогда пусть червь вообще забудет, что такое футбол, если так думает.

      3
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 10 августа 2017, 19:06

      Каааааааак же он зае6ал!! Проигрыш Тулякам в прошлом сезоне читался на раз-два, я без сомнений на их победу ставил ибо им она была нужна позарез. А ротация вчера была так же необходима ибо через два дня играть дерби и его сливать 5-1 ну никак нельзя!
      Вечно у него какие-то теории заговоров!

      3
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 10 августа 2017, 18:55

      Вообще-то за такие заявления в суд за клевету подают. Надо бы этого гавнюка побеспокоить, чтоб за базар отвечал

      1
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 10 августа 2017, 18:37

      Что еще можно услышать от Червя в адрес Спартака? Только почему-то он молчал в прошлом сезоне на счет того, что в РФПЛ играют два газпромовских клуба и результаты встреч между ними тоже были заранее известны.

      0
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 10 августа 2017, 18:16

      Маразматик,и очень завистливый человек,,,,другого объяснения не вижу,,,

      2
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      Рейтинг: +2726

      a_who 10 августа 2017, 18:15

      червиченко да орлов - два кислых друга )(уй да уксус...

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 10 августа 2017, 18:07

      Опять червячок-злопыхатель вылез ...
      "Меня очень удивило поражение «Спартака» от «Арсенала» в прошлом сезоне." ... чо там тебя удивило? ... ну слишком сильно праздновали чемпионство ... и до сих пор походу не отошли ...
      "Надо понять, чем было апеллировано это решение. Может, была уверенность в результате." ... а может Каррера банально дал отдохнуть и придти в себя некоторым товарищам перед матчем с ЦСКА?
      Червячку пора уже книжку писать ... в трех томах как минимум ... том первый "Теория поросячьего заговора" ... том второй "Почему я ненавижу спартак" ... том третий "Поваренная книга жирного завистника" (естественно с картинками)

      4
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      Рейтинг: +144

      зиргай 10 августа 2017, 18:02

      кто ж сомневался

      4
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