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  • Рапопорт: «Жулиано и Дзюба не соответствуют скоростному футболу Манчини»

Рапопорт: «Жулиано и Дзюба не соответствуют скоростному футболу Манчини»

10 августа 2017, 11:14
4

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что Жулиано и Артем Дзюба не соответствуют тому футболу, который прививает команде Роберто Манчини. Проблема заключается в низкой скорости обоих футболистов.

Напомним, что Жулиано и Дзюба находятся на грани того, чтобы покинуть этим летом клуб из Санкт-Петербурга.

— Можно сказать, что Жулиано и Артем Дзюба попали в число тех, кто не может соответствовать скоростному футболу Манчини?

— К сожалению, это так. Жулиано аккумулирует игру на себя, любит, чтобы все шло через него. Но действует это не так быстро. На его позицию Манчини стал ставить Себастьяна Дриусси, и мы видим, что аргентинец работает быстрее. Далер Кузяев — открытие этого года, тоже играет быстрее. Почему в прошлом сезоне у «Зенита» начались проблемы? Жулиано притягивал мячи к себе, но на этом атаки завершались.

— Но ведь бразилец был важным игроком в первой половине прошлого сезона.

— Это было тогда. На данный момент у Жулиано нет никакого авторитета перед Роберто Манчини. Этим итальянец мне нравится. Он совершенно спокойно реагирует наразного рода события. После игры со «Спартаком» Манчини сказал, надо забыть об этой победе и продолжать работу. Он ведь и футболистом был известным. Так что, кто не тянет у него, быстро перестает получать игровую практику.

— Дзюба тоже не тянет?

— Если бы Артем не был россиянином, то проблемы бы никакой уже не было. Но так как он кандидат в сборную России, от него нельзя просто избавиться. Когда Дзюба выходит на поле, то игра должна быть заточена на него. В ту игру, которую сейчас показывает «Зенит», Артем не вписывается. По-моему, это даже болельщикам уже понятно. Кроме того, к Дзюбе уже начали привыкать. Он всегда попадает под опеку высокого центрального защитника и ничего не может сделать в штрафной. Когда Дзюба уходит во фланг, то упирается в угол и единственное, что может сотворить — отдать мяч назад. Вряд ли Артема отдадут куда-нибудь, да и он сам должен понимать объективную картину. На этой позиции Александр Кокорин выглядит предпочтительнее. Так что пока у Дзюбы есть трудности. Но есть и еще две проблемы.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Жулиано Манчини Роберто
Комментарии (4)
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Tajik-za Zenit
1502355116
Увы это да они скорее всего покинут команду
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mikitka
1502359606
Дзюба уже не тянет на нападающего клуба, который борется за первую 5-ку таблицы РПЛ... на его фоне уже даже Кокорин смотрится средне
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Jenea83
1502361315
Дзюба с каждым часом становится все медленнее и медленнее. А Жулиано нельзя отдавать. Сезон длинный, и он ещё пригодиться.
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portero
1502370567
однако он прав! Дзюба очень медленный , редко у него получается как надо, продавить и то не может плохо позицию выбирает, а Жулиано сдулся начал ведь хорошо год назад и всё, теперь тормозит
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