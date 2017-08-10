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    Фернандес пообещал взять реванш у «Спартака»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес назвал главных соперников для своей команды в чемпионате России. По словам бразильца, наиболее принципиальным из них является «Спартак», победа над которым ценится особо.

    На данный момент армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    — ЦСКА еще не подписал этим летом ни одного нового игрока. Вы лично ждете новичков?

    — Да, вы правы, у нас нет приобретений, но мы сильны как команда. Сильны духом и мастерством. Если в ЦСКА все же придут новые игроки – добро пожаловать в команду, мы радушно их встретим. А пока мы играем в этом составе, верим друг в друга. Те игроки, которые есть сейчас, очень сильны.

    — Обещаете выиграть у «Спартака?

    — Мы надеемся на это. Я знаю, как это важно для наших болельщиков. Мы проиграли им важный матч в конце прошлого чемпионата, конечно, для нас особенно принципиально ответить победой на то поражение.

    — Для вас есть разница между «Спартаком», «Зенитом», другими командами РФПЛ? Или все же «Спартак» для вас – главный соперник?

    — «Зенит», «Локомотив», «Спартак» – это все большие команды. Против всех них тяжело играть, и это особенные матчи. Тем не менее, «Спартак» – наш главный соперник, победить его особенно важно. Знаю, какую радость победа над «Спартаком» приносит нашим болельщикам.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.08.2017 08:34
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 11 августа 2017, 09:07

      Если выйдут Васин и Помазун ловить не чего!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +68

      ribo93 10 августа 2017, 16:26

      поживем увидим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 10 августа 2017, 12:10

      Обещать не значит жениться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 10 августа 2017, 10:10

      Это правильно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 10 августа 2017, 09:14

      Не пообещал, а надеется и это правильно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 10 августа 2017, 09:11

      Тем не менее, «Спартак» – наш главный соперник,..
      А у кого то по другому?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 августа 2017, 08:57

      Время покажет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 10 августа 2017, 08:46

      "..— Обещаете выиграть у «Спартака?
      — Мы надеемся на это."
      А мы надеемся на Васина )))

      6
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      Рейтинг: +69

      alexandr347488 > oyabun 10 августа 2017, 09:03

      Больше надеяться не на что?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun > alexandr347488 10 августа 2017, 09:37

      Такое понятие как Юмор не знакомо?

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > oyabun 10 августа 2017, 09:50

      А армейцы Васина на один матч (на дерби) в аренду Спартаку отдадут.

      2
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      Рейтинг: +69

      alexandr347488 > oyabun 10 августа 2017, 09:54

      Выиграем или проиграем, покажет время, а надеяться на чужие ошибки, а не на игру своей команды, ваш удел.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > alexandr347488 10 августа 2017, 10:43

      Забитые голы - это всегда чья-то ошибка. Тем более, когда есть человек, стабильно ошибающийся в обороне... Но, надеюсь, со Спартаком без этого будет.

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > oyabun 10 августа 2017, 10:50

      В этот раз надо на Помазуна больше надеяться. Но только не нам а ЦСКА.

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