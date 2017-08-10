Фернандес пообещал взять реванш у «Спартака»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес назвал главных соперников для своей команды в чемпионате России. По словам бразильца, наиболее принципиальным из них является «Спартак», победа над которым ценится особо.

На данный момент армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

— ЦСКА еще не подписал этим летом ни одного нового игрока. Вы лично ждете новичков?

— Да, вы правы, у нас нет приобретений, но мы сильны как команда. Сильны духом и мастерством. Если в ЦСКА все же придут новые игроки – добро пожаловать в команду, мы радушно их встретим. А пока мы играем в этом составе, верим друг в друга. Те игроки, которые есть сейчас, очень сильны.

— Обещаете выиграть у «Спартака?

— Мы надеемся на это. Я знаю, как это важно для наших болельщиков. Мы проиграли им важный матч в конце прошлого чемпионата, конечно, для нас особенно принципиально ответить победой на то поражение.

— Для вас есть разница между «Спартаком», «Зенитом», другими командами РФПЛ? Или все же «Спартак» для вас – главный соперник?

— «Зенит», «Локомотив», «Спартак» – это все большие команды. Против всех них тяжело играть, и это особенные матчи. Тем не менее, «Спартак» – наш главный соперник, победить его особенно важно. Знаю, какую радость победа над «Спартаком» приносит нашим болельщикам.