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    Бердыев поддержал родных болельщика, умершего на матче «Рубин» – «Локомотив»

    «Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью 1:1 в пятом туре РФПЛ. Главный тренер хозяев Курбан Бердыев начал пресс-конференцию с обращения к семье мужчины, ушедшего из жизни во время встречи.

    — Прежде всего, хотелось бы выразить соболезнования родным и близким болельщика, который скончался во время матча. Задавайте вопросы.

    — С чем связан пропущенный гол в концовке?

    — Там рикошет был, дело случая такое тоже бывает. Позиция игрока правильная была, но случился рикошет, изменил направление и попал к Кверквелии (защитник сравнял счет в добавленное время – прим. «Бомбардира»). Просто нужно было реализовывать моменты при счете 1:0. Произошло то, что произошло.

    «Рубин» набрал семь очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: ФК «Рубин»

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    10.08.2017 00:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 10 августа 2017, 14:19

      ...жаль болельщика,соболезнование родным. Наш болельщик Рафек Беляутдинов из Васильева тоже умер на стадионе им.Ленина в Казани.

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 10 августа 2017, 09:40

      Жалко болельщика.

      0
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 10 августа 2017, 01:21

      Печально

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 10 августа 2017, 00:49

      Сердечный приступ был.

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 10 августа 2017, 00:17

      блин с болельщиком то, что случилось......

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks > Cидор Лютый. 11 августа 2017, 13:03

      Вот и сходи посмотреть футбол называется.......хотя никто не застрахован по крайней мере от инфаркта.

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