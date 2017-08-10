Бердыев поддержал родных болельщика, умершего на матче «Рубин» – «Локомотив»

«Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью 1:1 в пятом туре РФПЛ. Главный тренер хозяев Курбан Бердыев начал пресс-конференцию с обращения к семье мужчины, ушедшего из жизни во время встречи.

— Прежде всего, хотелось бы выразить соболезнования родным и близким болельщика, который скончался во время матча. Задавайте вопросы.

— С чем связан пропущенный гол в концовке?

— Там рикошет был, дело случая такое тоже бывает. Позиция игрока правильная была, но случился рикошет, изменил направление и попал к Кверквелии (защитник сравнял счет в добавленное время – прим. «Бомбардира»). Просто нужно было реализовывать моменты при счете 1:0. Произошло то, что произошло.

«Рубин» набрал семь очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.