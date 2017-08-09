Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-защитника «Барселоны» Маркеса подозревают в перевозке наркотиков в США

    Министерство финансов Соединенных Штатов Америки подозревает капитана сборной Мексики Рафэля Маркеса в перевозке наркотических средств. Согласно Associated Press, 38-летний Маркес является одним из 22 подозреваемых по делу о незаконной транспортировки наркотиков из Мексики в США.

    Подробности ситуации на данный момент неизвестны.

    С 1999 по 2003 год Маркес выступал за «Монако», после чего на протяжении семи лет был игроком «Барселоны». В составе национальной команды он принял участие в 17-ти крупных турнирах, включая Кубок конфедераций-2017 в России.

    Источник: Associated Press

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2017 20:40
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 9 августа 2017, 23:40

      Есть чё?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 9 августа 2017, 21:38

      Футбольных мячах,что ли перевозил?Пенсия уже рядом жить как то надо Маркесу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 9 августа 2017, 20:57

      Он же мексиканец = дилер. В США по другому редко бывает.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11