Экс-защитника «Барселоны» Маркеса подозревают в перевозке наркотиков в США

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки подозревает капитана сборной Мексики Рафэля Маркеса в перевозке наркотических средств. Согласно Associated Press, 38-летний Маркес является одним из 22 подозреваемых по делу о незаконной транспортировки наркотиков из Мексики в США.

Подробности ситуации на данный момент неизвестны.

С 1999 по 2003 год Маркес выступал за «Монако», после чего на протяжении семи лет был игроком «Барселоны». В составе национальной команды он принял участие в 17-ти крупных турнирах, включая Кубок конфедераций-2017 в России.