Манчини: «Кокорин забивает один гол за себя, один — за Дзюбу»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарий по матчу пятого тура РФПЛ против «Урала» (1:1).

— Чем вас удивил «Урал»?

— На самом деле мы знали, что предстоит тяжелый матч, знали, что представляет собой «Урал», что это нелегкий соперник. Они нас ловили на контратаках. Мы создавали много моментов во втором тайме, но, к сожалению, не сумели их реализовать.



— Кокорин сегодня сделал еще один шаг, чтобы достичь 35 голов. Если он забьет их все, а Дзюба — ничего, то отправите ли вы Артема в дубль?

— Кокорин забивает один за себя, один — за Дзюбу.



— Вничью «Зенит» не играл с «Уралом» почти 20 лет. Равносилен ли этот результат поражению?

— Нет, это футбол и случиться может всякое. У ничьи было несколько предпосылок. У нас сложный график. К тому же вратарь «Урала» сыграл просто замечательно, спас в нескольких ситуациях, поэтому получилось то, что получилось.



— Можно ли сказать, что вы недооценили соперника? Что вы сказали команде в перерыве?

— Ребята выкладывались на сто процентов. Мы знали, что с «Уралом» будет нелегко. Ни о какой недооценке речи нет — мы уважаем всех наших соперников.



— Почему после победы над чемпионом «Зенит» сыграл вничью? Есть ли объяснение?

— На данный момент «Урал» выступает очень неплохо в чемпионате. Команда на очень хорошем уровне и показывает неплохие результаты.



— Нравится ли вам танцевать? В одной телевизионной программе вы исполняли танго.

— Я не очень хороший танцор. Я был в программе в качестве гостя. Когда меня приглашают, я танцую.



— Будут ли еще трансферы?

— Трансферный рынок открыт еще 20 дней. Нам нужно доукомплектовать команду. Шансы есть.



— Каково ваше главное впечатление от чемпионата России?

— Нет ни одного проходного матча, в каждой игре нужно выкладываться на сто процентов. Все соперники играют в организованный и слаженный футбол.

По завершении встречи в Екатеринбурге «Зенит» остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата.