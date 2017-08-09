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  • Манчини: «Кокорин забивает один гол за себя, один — за Дзюбу»

Манчини: «Кокорин забивает один гол за себя, один — за Дзюбу»

9 августа 2017, 19:04
11

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарий по матчу пятого тура РФПЛ против «Урала» (1:1).

— Чем вас удивил «Урал»?
— На самом деле мы знали, что предстоит тяжелый матч, знали, что представляет собой «Урал», что это нелегкий соперник. Они нас ловили на контратаках. Мы создавали много моментов во втором тайме, но, к сожалению, не сумели их реализовать.

— Кокорин сегодня сделал еще один шаг, чтобы достичь 35 голов. Если он забьет их все, а Дзюба — ничего, то отправите ли вы Артема в дубль?
— Кокорин забивает один за себя, один — за Дзюбу.

— Вничью «Зенит» не играл с «Уралом» почти 20 лет. Равносилен ли этот результат поражению?
— Нет, это футбол и случиться может всякое. У ничьи было несколько предпосылок. У нас сложный график. К тому же вратарь «Урала» сыграл просто замечательно, спас в нескольких ситуациях, поэтому получилось то, что получилось.

— Можно ли сказать, что вы недооценили соперника? Что вы сказали команде в перерыве?
— Ребята выкладывались на сто процентов. Мы знали, что с «Уралом» будет нелегко. Ни о какой недооценке речи нет — мы уважаем всех наших соперников.

— Почему после победы над чемпионом «Зенит» сыграл вничью? Есть ли объяснение?
— На данный момент «Урал» выступает очень неплохо в чемпионате. Команда на очень хорошем уровне и показывает неплохие результаты.

— Нравится ли вам танцевать? В одной телевизионной программе вы исполняли танго.
— Я не очень хороший танцор. Я был в программе в качестве гостя. Когда меня приглашают, я танцую.

— Будут ли еще трансферы?
— Трансферный рынок открыт еще 20 дней. Нам нужно доукомплектовать команду. Шансы есть.

— Каково ваше главное впечатление от чемпионата России?
— Нет ни одного проходного матча, в каждой игре нужно выкладываться на сто процентов. Все соперники играют в организованный и слаженный футбол.

По завершении встречи в Екатеринбурге «Зенит» остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Манчини Роберто
Комментарии (11)
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Tajik-za Zenit
1502298033
когда дзюба вышел у Зенита минус один игрок был его не видно на поле вообще
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Garrincha58
1502302599
Манчини: Нам нужно доукомплектовать команду. Наверное он хочет еще купить 5 или 6 аргентинцев такого же среднего уровня как и эти.Вот раньше Зенит купил Халка и тот тащил всю команду и при нем даже Дзюба играл,а сейчас что? а то что мы видели сегодня с Уралом игру среднего уровня, да и со Спартаком игры то не было просто везло в тот вечер
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ЖОРРО
1502306962
Слава Богу не ноет,а нормально отвечает!Молодец!
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SPARTAK 85
1502309832
Норм подколол Дзюбу! Дзюбв на выход.
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forward33
1502311712
Походу Дзюба и в Зените доболтался...привет Фенер?
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Wagarti
1502311734
"Так что, Дзюба, иди на хуй!" Так понимать?
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арейская
1502325160
А что на Дзюбе уже крест поставлен?
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