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    Манчини: «Кокорин забивает один гол за себя, один — за Дзюбу»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарий по матчу пятого тура РФПЛ против «Урала» (1:1).

    — Чем вас удивил «Урал»?
    — На самом деле мы знали, что предстоит тяжелый матч, знали, что представляет собой «Урал», что это нелегкий соперник. Они нас ловили на контратаках. Мы создавали много моментов во втором тайме, но, к сожалению, не сумели их реализовать.

    — Кокорин сегодня сделал еще один шаг, чтобы достичь 35 голов. Если он забьет их все, а Дзюба — ничего, то отправите ли вы Артема в дубль?
    — Кокорин забивает один за себя, один — за Дзюбу.

    — Вничью «Зенит» не играл с «Уралом» почти 20 лет. Равносилен ли этот результат поражению?
    — Нет, это футбол и случиться может всякое. У ничьи было несколько предпосылок. У нас сложный график. К тому же вратарь «Урала» сыграл просто замечательно, спас в нескольких ситуациях, поэтому получилось то, что получилось.

    — Можно ли сказать, что вы недооценили соперника? Что вы сказали команде в перерыве?
    — Ребята выкладывались на сто процентов. Мы знали, что с «Уралом» будет нелегко. Ни о какой недооценке речи нет — мы уважаем всех наших соперников.

    — Почему после победы над чемпионом «Зенит» сыграл вничью? Есть ли объяснение?
    — На данный момент «Урал» выступает очень неплохо в чемпионате. Команда на очень хорошем уровне и показывает неплохие результаты.

    — Нравится ли вам танцевать? В одной телевизионной программе вы исполняли танго.
    — Я не очень хороший танцор. Я был в программе в качестве гостя. Когда меня приглашают, я танцую.

    — Будут ли еще трансферы?
    — Трансферный рынок открыт еще 20 дней. Нам нужно доукомплектовать команду. Шансы есть.

    — Каково ваше главное впечатление от чемпионата России?
    — Нет ни одного проходного матча, в каждой игре нужно выкладываться на сто процентов. Все соперники играют в организованный и слаженный футбол.

    По завершении встречи в Екатеринбурге «Зенит» остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.08.2017 19:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 августа 2017, 03:32

      А что на Дзюбе уже крест поставлен?

      0
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 9 августа 2017, 23:48

      "Так что, Дзюба, иди на хуй!"
      Так понимать?

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 9 августа 2017, 23:48

      Походу Дзюба и в Зените доболтался...привет Фенер?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 9 августа 2017, 23:17

      Норм подколол Дзюбу! Дзюбв на выход.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 августа 2017, 22:29

      Слава Богу не ноет,а нормально отвечает!Молодец!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 августа 2017, 21:16

      Манчини: Нам нужно доукомплектовать команду. Наверное он хочет еще купить 5 или 6 аргентинцев такого же среднего уровня как и эти.Вот раньше Зенит купил Халка и тот тащил всю команду и при нем даже Дзюба играл,а сейчас что? а то что мы видели сегодня с Уралом игру среднего уровня, да и со Спартаком игры то не было просто везло в тот вечер

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Garrincha58 9 августа 2017, 22:46

      Неужели кто-то в Питере это понял? После четвертого тура уже золотые медальки повесили и собрались аргентинским составом ЛЧ выиграть. )

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Garrincha58 9 августа 2017, 23:19

      Адекватная оценка. Не то что бы Зенит плох но на 5-1 игры не было. Хотя счет на табло.

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 9 августа 2017, 20:00

      когда дзюба вышел у Зенита минус один игрок был его не видно на поле вообще

      7
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