Пашалич, Селихов и Тимофеев выйдут с первых минут в матче «Спартак» – «Арсенал»

Московский «Спартак» и тульский «Арсенал» объявили стартовые составы, в которых начнут матч 5-го тура РФПЛ.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Джано, Тимофеев, Промес, Пашалич, Зе Луиш.

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Максимов, Берхамов, Ткачев, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

Игра пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени. За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую будет вести «Бомбардир».

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