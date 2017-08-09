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    Пашалич, Селихов и Тимофеев выйдут с первых минут в матче «Спартак» – «Арсенал»

    Московский «Спартак» и тульский «Арсенал» объявили стартовые составы, в которых начнут матч 5-го тура РФПЛ.

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Джано, Тимофеев, Промес, Пашалич, Зе Луиш.

    «Арсенал»: Габулов, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Максимов, Берхамов, Ткачев, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

    Игра пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени. За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую будет вести «Бомбардир».

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    Источник: РПЛ

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    09.08.2017 18:33
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 9 августа 2017, 20:12

      блииин. жалко Тимофеева.. по ходу серьезная травма((

      0
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      Рейтинг: +62

      FC ЖИЛЬДУН 9 августа 2017, 19:39

      Трансляции нет?

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 9 августа 2017, 19:29

      Селихов шанс получил это хорошо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 9 августа 2017, 19:21

      Состав огонь, Тигиев слабоват!)

      0
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      Рейтинг: +5881

      Павелий 9 августа 2017, 19:20

      В старте остались лишь Джикия, Промес и Самедов. Плюс с прошлого матча Зе и Пашалич.

      0
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      Рейтинг: +48

      Ден340 9 августа 2017, 19:03

      кто капитанить будет?

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > Ден340 9 августа 2017, 19:21

      Самедов)

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 9 августа 2017, 19:02

      2-0

      4
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 9 августа 2017, 19:01

      Будет жарко!

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 9 августа 2017, 18:58

      Джано просил шанс, вот он, выходи, бери игру в свои руки/ноги/ и делай результат. Только так. И Селихову использовать шанс.

      9
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 9 августа 2017, 18:54

      Желаю спокойной и уверенной победы над туляками.

      10
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