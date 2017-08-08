Фернандо заявил, что ему было бы интересно посмотреть на Луана в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Фернандо, комментируя возможный переход в стан красно-белых нападающего «Гремио» Луана, отметил, что такой футболист очень бы пригодился команде. По мнению бразильца, его соотечественник может закрыть сразу несколько позиций в атаке.

«В России сейчас постоянно говорят о возможном трансфере Луана в «Спартак». Хотелось бы в это верить, ведь Луан – первоклассный футболист, способный очень помочь нашей команде.

В «Спартаке» он мог бы занять место оттянутого форварда, как и в «Гремио». Лаун по футбольному умен и умеет хорошо читать игру. Нам не довелось поиграть вместе, но я слежу за «Гремио» и могу судить о его уровне. Это разносторонний футболист, мастерство и интеллект которого позволяют ему выполнять несколько функций на поле. Я бы с удовольствием посмотрел на него в «Спартаке», – приводит слова Фернандо Zero Hora.

В нынешнем сезоне Луан провел 21 матч, записав в свой актив 13 голов и пять результативных передач.