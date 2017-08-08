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    Фернандо заявил, что ему было бы интересно посмотреть на Луана в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо, комментируя возможный переход в стан красно-белых нападающего «Гремио» Луана, отметил, что такой футболист очень бы пригодился команде. По мнению бразильца, его соотечественник может закрыть сразу несколько позиций в атаке.

    «В России сейчас постоянно говорят о возможном трансфере Луана в «Спартак». Хотелось бы в это верить, ведь Луан – первоклассный футболист, способный очень помочь нашей команде.

    В «Спартаке» он мог бы занять место оттянутого форварда, как и в «Гремио». Лаун по футбольному умен и умеет хорошо читать игру. Нам не довелось поиграть вместе, но я слежу за «Гремио» и могу судить о его уровне. Это разносторонний футболист, мастерство и интеллект которого позволяют ему выполнять несколько функций на поле. Я бы с удовольствием посмотрел на него в «Спартаке», – приводит слова Фернандо Zero Hora.

    В нынешнем сезоне Луан провел 21 матч, записав в свой актив 13 голов и пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2017 15:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +76

      takca 8 августа 2017, 19:51

      Будем посмотреть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 августа 2017, 17:32

      Ну и мы посмотрим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 августа 2017, 16:39

      То луан то лаун....писатель мляяяя....определись уже про кого ты строчишь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 августа 2017, 16:22

      А уж как я хочу на него посмотреть.

      7
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      Рейтинг: +8019

      nik55 8 августа 2017, 15:59

      ждем

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