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    «Реал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют за Суперкубок УЕФА

    Во вторник, 8 августа, состоится матч, в котором выяснится обладатель первого трофея сезона – Суперкубка УЕФА. Традиционно в споре за победу сойдутся победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом году за трофей поспорят «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Юнайтед». Начало в 21:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2017 20:45
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +617

      nelez 10 августа 2017, 12:19

      Тут одни анти реалы, все болеет как будто за МЮ , но они все болеют против РЕАЛА, Там соперником РЕАЛА даже была бы какая нибудь не именитая команда , болели бы как будто за него , и оправдали бы свое действие с тем что мол новая команда , им нужна победа.Но РЕАЛ ест РЕАЛ , против хоть кто .Побеждает сильнейший.Пройден еще один этап.Удачи и успехов в дальнейшем великому РЕАЛУ.

      0
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 8 августа 2017, 23:54

      Реал не может судья поможет был уверен что МЮ выиграет но увы судья продажная что делать и всегда помогает им

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 августа 2017, 22:13

      Опять реалу голешник из оффсайда подарили...

      А стадиончик прям ниче в Македонии оказывается..

      0
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      Рейтинг: +61

      bloodn1ck 8 августа 2017, 22:11

      и где видеоповторы?? гол из оффсайда

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > bloodn1ck 8 августа 2017, 22:33

      Вповторы ,лишь тогда,когда есть сомнения у судей....
      сомнений нет- значит гооооол!

      0
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 8 августа 2017, 21:05

      Реал вперед

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 8 августа 2017, 21:03

      Играют в Скопье. Зачем? Чья идея?
      Играть надо было в России,опробывать так сказать ,стадионы ЧМ 2018 г.
      Может я не прав?
      Народ то в России гостеприимный и уже доказал это на КУ КОНФЕД...

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 августа 2017, 20:55

      Болею за МЮ,но Реал объективно сильнее - поэтому я вдвойне за МЮ!

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 8 августа 2017, 20:55

      Жду футбол красивее вывески!!! Удачи обеим командам!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 8 августа 2017, 20:49

      поглядим какую пользу принесла предсезоночка)только МЮ!

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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 > MU-fanatic 8 августа 2017, 23:55

      Я так и знал что они из офсайда забьют и им защитают

      -1
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      Рейтинг: +67288

      portero 8 августа 2017, 19:25

      болею за МЮ, но Реал объективно сильнее состав, ждем супер отдачи от МЮ и победы!

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