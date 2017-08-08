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«Реал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют за Суперкубок УЕФА

8 августа 2017, 20:45
25

Во вторник, 8 августа, состоится матч, в котором выяснится обладатель первого трофея сезона – Суперкубка УЕФА. Традиционно в споре за победу сойдутся победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом году за трофей поспорят «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Юнайтед». Начало в 21:45, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы Реал Манчестер Юнайтед
Комментарии (25)
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zatonn
1502176715
В этой дуэли тренеров, на мой взгляд, победа будет за Жозе Мауринью, при всём моём уважении к Зидану.
Ответить
АХМАТ95
1502177007
Буду болеть за Моура
Ответить
levon_man
1502178090
Победу МЮ. Дьяволы вперед!!!!
Ответить
Эхнатон
1502180865
Будем болеть за МЮ.
Ответить
Danish Dynamite
1502180888
Буду болеть за МЮ. Возрождения великой команде!
Ответить
Dimon013
1502181167
Думаю МЮ)
Ответить
vitvik
1502181976
Можно болеть за МЮ, но Реал объективно сильней.
Ответить
Gullit 76
1502214948
Болею за МЮ,но Реал объективно сильнее - поэтому я вдвойне за МЮ!
Ответить
Тим2015
1502215527
Реал вперед
Ответить
АХМАТ95
1502225682
Реал не может судья поможет был уверен что МЮ выиграет но увы судья продажная что делать и всегда помогает им
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