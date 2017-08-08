«Реал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют за Суперкубок УЕФА

Во вторник, 8 августа, состоится матч, в котором выяснится обладатель первого трофея сезона – Суперкубка УЕФА. Традиционно в споре за победу сойдутся победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом году за трофей поспорят «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Юнайтед». Начало в 21:45, не пропустите!

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