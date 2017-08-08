Антон Миранчук до последнего считал трансфер Неймара бредом

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук оценил трансфер хавбека сборной Бразилии Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Российский футболист признался, что до последнего не верил в его осуществление.

«Безусловно, деньги в этом переходе сыграли очень важную роль. Но Неймар, наверное, думал еще и о том, что в тени Месси он не сможет добиться многого. Мы с братом – болельщики «Барселоны» и смотрим каждый их матч. Неймар сам по себе лидер, топ-игрок, а в некоторых моментах он, может быть, даже лучше Месси.

Наверное, то, что почти вся игра каталонцев идет через Лео, смущало бразильца. Он ведь любит, когда все внимание сосредоточено на нем. Скорее всего, поэтому Неймар и ушел. Жаль, конечно, что он покинул «Барсу». Я до последнего думал, что это какой-то бред, и Неймар останется. «Барселона» – его команда.

Сам по себе чемпионат Франции не такой блестящий, как в той же Германии. Даже не знаю, кого можно выделить в Лиге 1.

Попадание в Лигу чемпионов? Но разве он не мог добиться этого в «Барселоне»?

Хотя я уже знаю, кого хочу видеть в каталонском клубе вместо Неймара – это Филиппе Коутиньо. Мне кажется, он им подходит», – считает Миранчук.

Напомним, что Неймар обошелся «ПСЖ» в 222 миллиона евро.