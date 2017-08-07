«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 40 миллионов за Серхи Роберто

«Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» 40 миллионов евро за полузащитника Серхи Роберто. «Красные дьяволы» заинтересовались 25-летним игроком вслед за «Челси» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что сума отступных за испанца составляет 40 миллионов, однако эта информация не является подтвержденной. В то же время сине-гранатовые не имеют желания вести переговоры по футболисту.

В прошлом сезоне Роберто провел 40 матчей за каталонцев. Несмотря на то, что он является хавбеком оборонительного плана, в связи с уходом Даниэля Алвеса игрок был переведен на край обороны. Однако покупка Нельсона Семеду из «Бенфики» поставила под сомнение перспективы Роберто в основном составе и дала надежду заинтересованным клубам на то, что полузащитник захочет сменить команду.