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    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 40 миллионов за Серхи Роберто

    «Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» 40 миллионов евро за полузащитника Серхи Роберто. «Красные дьяволы» заинтересовались 25-летним игроком вслед за «Челси» и «Манчестер Сити».

    Ранее сообщалось, что сума отступных за испанца составляет 40 миллионов, однако эта информация не является подтвержденной. В то же время сине-гранатовые не имеют желания вести переговоры по футболисту.

    В прошлом сезоне Роберто провел 40 матчей за каталонцев. Несмотря на то, что он является хавбеком оборонительного плана, в связи с уходом Даниэля Алвеса игрок был переведен на край обороны. Однако покупка Нельсона Семеду из «Бенфики» поставила под сомнение перспективы Роберто в основном составе и дала надежду заинтересованным клубам на то, что полузащитник захочет сменить команду.

    Источник: Mundodeportivo

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    07.08.2017 13:35
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