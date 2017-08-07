Кузяев: «Манчини сказал, что нет времени праздновать и нужно работать дальше»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал за счет чего его команде удалось переиграть «Спартак» с разгромным счетом. По словам футболиста, залогом успеха стала самоотдача на поле игроков команды из Санкт-Петербурга.
Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.
— За счет чего удалось обыграть «Спартак»?
— Было непросто. Считаю, мы добились победы за счет самоотдачи. Вы сами видели, как команда билась.
— После поражения в Лиге Европы серьезный разговор был у Манчини с командой?
— Да, можно так сказать. Был неприятный разбор полетов. Но иногда такие поражения идут на пользу.
— Кто бы что ни говорил, на тот момент были мысли о «Спартаке»?
— Не уверен. Мы должны были пройти дальше, думали только об этом. А уже потом можно было подумать и о «Спартаке».
— Какая сейчас обстановка в раздевалке была?
— В раздевалке тренер сказал, что нет времени праздновать и нужно работать дальше. Нужно готовиться к следующему матчу.
— Вы только недавно в Хабаровске забили первый гол в профессиональной карьере. Теперь отличились в матче со «Спартаком». Что чувствуете?
— Очень рад такому развитию событий. Испытываю сейчас такое чувство.
— Вы уже успели понравиться многим болельщикам, которые из всех новичков отмечают вас.
— Очень благодарен им за признание. Так же – тренерскому штабу и партнерам. Они все помогли мне адаптироваться. У нас хороший коллектив.