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    Кузяев: «Манчини сказал, что нет времени праздновать и нужно работать дальше»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал за счет чего его команде удалось переиграть «Спартак» с разгромным счетом. По словам футболиста, залогом успеха стала самоотдача на поле игроков команды из Санкт-Петербурга.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    — За счет чего удалось обыграть «Спартак»?

    — Было непросто. Считаю, мы добились победы за счет самоотдачи. Вы сами видели, как команда билась.

    — После поражения в Лиге Европы серьезный разговор был у Манчини с командой?

    — Да, можно так сказать. Был неприятный разбор полетов. Но иногда такие поражения идут на пользу.

    — Кто бы что ни говорил, на тот момент были мысли о «Спартаке»?

    — Не уверен. Мы должны были пройти дальше, думали только об этом. А уже потом можно было подумать и о «Спартаке».

    — Какая сейчас обстановка в раздевалке была?

    — В раздевалке тренер сказал, что нет времени праздновать и нужно работать дальше. Нужно готовиться к следующему матчу.

    — Вы только недавно в Хабаровске забили первый гол в профессиональной карьере. Теперь отличились в матче со «Спартаком». Что чувствуете?

    — Очень рад такому развитию событий. Испытываю сейчас такое чувство.

    — Вы уже успели понравиться многим болельщикам, которые из всех новичков отмечают вас.

    — Очень благодарен им за признание. Так же – тренерскому штабу и партнерам. Они все помогли мне адаптироваться. У нас хороший коллектив.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.08.2017 08:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 7 августа 2017, 10:54

      Да уж, резкий контраст пенсионерам с палочками, что слили евреям. Кстати, Манчини надо и второй состав тренировать. Он еще пригодится.
      И еще - Урал серьезный соперник. В Краснодаре их незаслуженно обобрал судья.

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 августа 2017, 10:40

      Обнадёживающий парень!... Пусть всё сложится как надо и не ошибётся на вершине как некоторые!!... Удачи!...
      "Некоторые люди полагают, что добившись признания и заработав денег, они смогут купить себе счастье. Это не так...." (Курт Кобейн, "Нирвана")

      2
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 7 августа 2017, 09:48

      Очень подающий надежды парень, верю что у него все получится!!!

      6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 августа 2017, 09:35

      Кузяев забил гол в ситуации когда наши нападающие или улучшают позицию или ищут адресат паса.Молодец!Смелость города берёт.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 августа 2017, 09:29

      Вот бы и Каррера отобрал бы вовремя пузырь у Глушакова... ладно, вовремя не получилось, хоть бы теперь уже отобрал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 августа 2017, 09:22

      Манчини поопытнее Каррера будет на тренерском поприще,а поэтому он всё правильно говорит...
      Каррера сам праздновать начал сразу после победы Терека и команде своей позволил праздновать от души...
      Расхерачили свой стадион, стадион в Туле,предварительно просрав матч и позволив Туле зацепиться за высшую лигу... Празднование до сих пор ещё никак не заканчивается... В итоге 5-1... Манчини прав, хочешь праздновать- иди к Кержакову и празднуй...

      4
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 7 августа 2017, 09:19

      Теперь надо свиней приучать к цифре 6...)))
      Пятёрками они уже закормлены...)))

      6
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol > Микояновский мясокомбинат 7 августа 2017, 10:55

      Помнится, Динамо приучили к цифре 9.

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат > paracetamol 7 августа 2017, 10:58

      Тогда этих закадычных друзей надо уровнять :)))

      5
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      Рейтинг: +160

      Varnes 7 августа 2017, 08:57

      Молодец, Далер! Отличный старт в Зените!

      9
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