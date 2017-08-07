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  • Кузяев: «Манчини сказал, что нет времени праздновать и нужно работать дальше»

Кузяев: «Манчини сказал, что нет времени праздновать и нужно работать дальше»

7 августа 2017, 08:53
10

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал за счет чего его команде удалось переиграть «Спартак» с разгромным счетом. По словам футболиста, залогом успеха стала самоотдача на поле игроков команды из Санкт-Петербурга.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

— За счет чего удалось обыграть «Спартак»?

— Было непросто. Считаю, мы добились победы за счет самоотдачи. Вы сами видели, как команда билась.

— После поражения в Лиге Европы серьезный разговор был у Манчини с командой?

— Да, можно так сказать. Был неприятный разбор полетов. Но иногда такие поражения идут на пользу.

— Кто бы что ни говорил, на тот момент были мысли о «Спартаке»?

— Не уверен. Мы должны были пройти дальше, думали только об этом. А уже потом можно было подумать и о «Спартаке».

— Какая сейчас обстановка в раздевалке была?

— В раздевалке тренер сказал, что нет времени праздновать и нужно работать дальше. Нужно готовиться к следующему матчу.

— Вы только недавно в Хабаровске забили первый гол в профессиональной карьере. Теперь отличились в матче со «Спартаком». Что чувствуете?

— Очень рад такому развитию событий. Испытываю сейчас такое чувство.

— Вы уже успели понравиться многим болельщикам, которые из всех новичков отмечают вас.

— Очень благодарен им за признание. Так же – тренерскому штабу и партнерам. Они все помогли мне адаптироваться. У нас хороший коллектив.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кузяев Далер Манчини Роберто
Комментарии (10)
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Varnes
1502085422
Молодец, Далер! Отличный старт в Зените!
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Микояновский мясокомбинат
1502086792
Теперь надо свиней приучать к цифре 6...))) Пятёрками они уже закормлены...)))
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семёнычев
1502086931
Манчини поопытнее Каррера будет на тренерском поприще,а поэтому он всё правильно говорит... Каррера сам праздновать начал сразу после победы Терека и команде своей позволил праздновать от души... Расхерачили свой стадион, стадион в Туле,предварительно просрав матч и позволив Туле зацепиться за высшую лигу... Празднование до сих пор ещё никак не заканчивается... В итоге 5-1... Манчини прав, хочешь праздновать- иди к Кержакову и празднуй...
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momwig_
1502087370
Вот бы и Каррера отобрал бы вовремя пузырь у Глушакова... ладно, вовремя не получилось, хоть бы теперь уже отобрал.
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Gullit 76
1502087712
Кузяев забил гол в ситуации когда наши нападающие или улучшают позицию или ищут адресат паса.Молодец!Смелость города берёт.
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lysenkoff
1502088483
Очень подающий надежды парень, верю что у него все получится!!!
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insider_retro
1502091656
Обнадёживающий парень!... Пусть всё сложится как надо и не ошибётся на вершине как некоторые!!... Удачи!... "Некоторые люди полагают, что добившись признания и заработав денег, они смогут купить себе счастье. Это не так...." (Курт Кобейн, "Нирвана")
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paracetamol
1502092446
Да уж, резкий контраст пенсионерам с палочками, что слили евреям. Кстати, Манчини надо и второй состав тренировать. Он еще пригодится. И еще - Урал серьезный соперник. В Краснодаре их незаслуженно обобрал судья.
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