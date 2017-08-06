«Лестер» отклонил третье предложение «Ромы» по Марезу

В июле «Бомбардир» писал об отказе «Лестера» отпустить нападающего Рияда Мареза в «Рому» за 34 миллиона. Предложение стало вторым в истории переговоров по трансферу игрока сборной Алжира.

Позже спортивный директор римского клуба Мончи сказал, что «волки» больше не претендуют на игрока.

Согласно журналисту Sky Sports Анджело Манджианте, команда Серии А совершила еще один запрос по Марезу, но снова получила отказ.

Вчера футболист отметил роль клуба в вопросе о возможном трансфере.