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    «Лестер» отклонил третье предложение «Ромы» по Марезу

    В июле «Бомбардир» писал об отказе «Лестера» отпустить нападающего Рияда Мареза в «Рому» за 34 миллиона. Предложение стало вторым в истории переговоров по трансферу игрока сборной Алжира.

    Позже спортивный директор римского клуба Мончи сказал, что «волки» больше не претендуют на игрока.

    Согласно журналисту Sky Sports Анджело Манджианте, команда Серии А совершила еще один запрос по Марезу, но снова получила отказ.

    Вчера футболист отметил роль клуба в вопросе о возможном трансфере.

    Источник: Twitter

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    06.08.2017 21:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 августа 2017, 07:12

      и останется кто то у разбитого карыта

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