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    Марез: «Я хочу провести переговоры с «Ромой, но «Лестер» пока не согласился на мой трансфер»

    Полузащитник «Лестера» Рияд Марез заявил, что считает «Рому» отличным клубом, с которым ему бы хотелось провести переговоры, но пока он не может этого сделать, так как «лисы» не дают согласия на трансфер.

    Ранее сообщалось, что английский клуб уже отклонил несколько предложений «волков». По информации СМИ, римляне готовы поднять предложение до 35 миллионов евро.

    «Я знаю, что «Рома» сделала предложение, но оно не было принято, поэтому я мало что могу сделать. Это отличный клуб, с которым я хотел бы провести переговоры, но не могу, пока «Лестер» не согласится на сделку.

    «Лисы» знают мои намерения, тем не менее я буду продолжать прикладывать все усилия для команды, как это было всегда.

    Конечно, льстит, когда вами интересуется большой клуб. У нас есть почти месяц до закрытия трансферного окна. Поглядим, что произойдет дальше», – сказа Марез.

    Источник: Football Italia

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    05.08.2017 18:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 19:25

      "Умей ценить того кто без тебя не может, и не гонись за тем кто счастлив без тебя!" (Габриэль Гарсия Маркес)

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