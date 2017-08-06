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    Бабаев: «ЦСКА общался и с Мусой, и с «Лестером». Осуществить переход нигерийца будет очень сложно»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил вероятность перехода в московский клуб нападающего «Лестера» Ахмеда Муса.

    Напомним, нигериец выступал за красно-синих с 2012 по 2016 год. Ранее сообщалось, что «лисы» готовы продать футболиста этим летом.

    «Осуществить этот переход будет очень сложно. Не скрою, мы общались и с самим Ахмедом, и с его клубом. Позиция «Лестера» такова: если игрок не останется в команде, то в первую очередь будут рассмотрены варианты в Англии. Сам Муса также хочет доказать, что способен удачно выступать на туманном Альбионе», – сказал Бабаев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.08.2017 16:21
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 6 августа 2017, 18:24

      Поменять на Васина не получилось.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 6 августа 2017, 16:47

      что то после вас ни кто не может в европе заиграть

      1
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