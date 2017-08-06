Бабаев: «ЦСКА общался и с Мусой, и с «Лестером». Осуществить переход нигерийца будет очень сложно»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил вероятность перехода в московский клуб нападающего «Лестера» Ахмеда Муса.

Напомним, нигериец выступал за красно-синих с 2012 по 2016 год. Ранее сообщалось, что «лисы» готовы продать футболиста этим летом.

«Осуществить этот переход будет очень сложно. Не скрою, мы общались и с самим Ахмедом, и с его клубом. Позиция «Лестера» такова: если игрок не останется в команде, то в первую очередь будут рассмотрены варианты в Англии. Сам Муса также хочет доказать, что способен удачно выступать на туманном Альбионе», – сказал Бабаев.