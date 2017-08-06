Помазун – в воротах ЦСКА, Азмун – в нападении «Рубина»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Рубина» на матч 4-го тура РФПЛ.

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Азмун, Жонатас.

Встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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