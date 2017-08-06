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    Помазун – в воротах ЦСКА, Азмун – в нападении «Рубина»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Рубина» на матч 4-го тура РФПЛ.

    ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.

    «Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Азмун, Жонатас.

    Встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставьте на матч в Конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы!

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.08.2017 16:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +761

      martin gore 6 августа 2017, 18:54

      Вижу Бердыев делает свое дело. Рубин в порядке.

      0
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      Рейтинг: +235

      Копытин 6 августа 2017, 17:35

      Писец, похоже зря поставил на коней. Помазун напривозит.

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 6 августа 2017, 16:57

      Срочно скажите кто такой помазун и где он играл если конечно он вообще играл

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 августа 2017, 16:57

      Коней Рубину надо выигрывать....начало сезона для Бердыева было неудачным

      0
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 6 августа 2017, 16:35

      Пора уже пойти по пути Конефеева. Болею за спартак но дорогу молодым

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 августа 2017, 16:29

      Волей обстоятельств появился шанс показать, что ты не последний в этом ремесле!!... Братья помогут, но и сам не плошай!!!....)))
      "Одна победа не ведет к успеху, в отличие от постоянного желания побеждать..." (Винс Ломбарди)

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 августа 2017, 16:27

      Где-то сейчас сидит Чепчугов с бутылкой пива перед телевизором и злорадствует.

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 6 августа 2017, 16:18

      Эхх за левый фланг страшно , Жора не играет, а Леша уже не молод...

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