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Алвес: «Перейти в «ПСЖ» меня убедил Неймар»

6 августа 2017, 08:18
11

Защитник «ПСЖ» Даниэль Алвес отметил, что первоначально не планировал переходить в парижский клуб. По словам бразильца, данное решение он принял после настойчивых уговоров Неймара. Напомним, уже бывший форвард «Барселоны» стал игроком парижского клуба за 222 миллиона евро.

«Хочу поблагодарить Неймара. Он убедил меня стать игроком «ПСЖ», в то время как я не планировал переезжать в Париж. Получается, что он уже тогда подумывал об уходе из «Барселоны». Каталонцам тяжело потерять такого талантливого игрока, но это футбол.

И еще одно. Я и Неймар приехали в Париж не из-за денег. У нас новые вызовы и определенные амбиции», – заявил Алвес.

Источник: Marca
Франция. Лига 1 ПСЖ Алвес Дани Неймар
Комментарии (11)
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de bruyne
1501996822
Оба иза бабла перешли
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alexidj
1501997973
бла бла бла
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ПФК ЦСКА Моscow
1502001262
ты переходи пока, а я потом подтянусь))
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insider_retro
1502002488
Меньше слов и больше дела... Сезон и время подкорректируют ход событий... "Чем больше вы выражаете благодарность за то, что у вас есть, тем больше у вас будет того, за что можно выражать благодарность...." (Зиг Зиглар)
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Interneradzuri
1502002875
Теперь такие сказки придумывать Будут мало не покажется
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kos999
1502006873
мы все поверили
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Percent
1502007610
и про бабки оправдаться не забыл
Ответить
SanekGol
1502008955
Сначала разведчика заслал, а потом и сам перешел
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ИванЯ
1502009455
Где феер плей? клубы РФПЛ, все вместе, за два года наверно столько не потратили, а у Уефа вопросы опять к условным Ростову и Динамо будут.
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