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    Алвес: «Перейти в «ПСЖ» меня убедил Неймар»

    Защитник «ПСЖ» Даниэль Алвес отметил, что первоначально не планировал переходить в парижский клуб. По словам бразильца, данное решение он принял после настойчивых уговоров Неймара. Напомним, уже бывший форвард «Барселоны» стал игроком парижского клуба за 222 миллиона евро.

    «Хочу поблагодарить Неймара. Он убедил меня стать игроком «ПСЖ», в то время как я не планировал переезжать в Париж. Получается, что он уже тогда подумывал об уходе из «Барселоны». Каталонцам тяжело потерять такого талантливого игрока, но это футбол.

    И еще одно. Я и Неймар приехали в Париж не из-за денег. У нас новые вызовы и определенные амбиции», – заявил Алвес.

    Источник: Marca

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    06.08.2017 08:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 6 августа 2017, 11:50

      Где феер плей? клубы РФПЛ, все вместе, за два года наверно столько не потратили, а у Уефа вопросы опять к условным Ростову и Динамо будут.

      1
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      Рейтинг: +143

      SanekGol 6 августа 2017, 11:42

      Сначала разведчика заслал, а потом и сам перешел

      0
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      Рейтинг: +137

      Percent 6 августа 2017, 11:20

      и про бабки оправдаться не забыл

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      kos999 6 августа 2017, 11:07

      мы все поверили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 6 августа 2017, 10:01

      Теперь такие сказки придумывать Будут мало не покажется

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 августа 2017, 09:54

      Меньше слов и больше дела... Сезон и время подкорректируют ход событий...
      "Чем больше вы выражаете благодарность за то, что у вас есть, тем больше у вас будет того, за что можно выражать благодарность...." (Зиг Зиглар)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 августа 2017, 09:34

      ты переходи пока, а я потом подтянусь))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      alexidj 6 августа 2017, 08:39

      бла бла бла

      4
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 августа 2017, 08:20

      Оба иза бабла перешли

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      WildSvenBLR > de bruyne 6 августа 2017, 08:42

      вот вот ради вызовов в АПЛ идут....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > WildSvenBLR 6 августа 2017, 09:55

      Алвеса апл звали иза бабла псж чухнул

      2
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