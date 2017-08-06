Алвес: «Перейти в «ПСЖ» меня убедил Неймар»

Защитник «ПСЖ» Даниэль Алвес отметил, что первоначально не планировал переходить в парижский клуб. По словам бразильца, данное решение он принял после настойчивых уговоров Неймара. Напомним, уже бывший форвард «Барселоны» стал игроком парижского клуба за 222 миллиона евро.

«Хочу поблагодарить Неймара. Он убедил меня стать игроком «ПСЖ», в то время как я не планировал переезжать в Париж. Получается, что он уже тогда подумывал об уходе из «Барселоны». Каталонцам тяжело потерять такого талантливого игрока, но это футбол.

И еще одно. Я и Неймар приехали в Париж не из-за денег. У нас новые вызовы и определенные амбиции», – заявил Алвес.