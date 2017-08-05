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    Семак: «Уфа» – маленькая команда, но с большим сердцем»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после победы в матче четвертого тура РФПЛ против «Ахмата» (3:2) прокомментировал игру, а также рассказал о целях команды на сезон.

    «В первом тайме у нас не так много было голевых моментов. Игра шла до ошибки. Не без доли везения сопернику пропустили мяч. Но во втором тайме отыгрались, я благодарен ребятам за самоотдачу. Мы доставили много радости нашим болельщикам. Когда было нечего терять, мы начали рисковать, стали обострять.

    В течение недели у команды три матча? Посмотрите в окно. Сейчас уже идет тренировка. Завтра посмотрим на состояние игроков. Эти матчи будут шансом для тех, кто мало играет.

    Перед нами цель – выигрывать в каждом матче. Мы маленькая команда с большим сердцем», – заявил специалист.

    На вечер 5 августа «Уфа» занимает четвертую строчку в таблице.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    05.08.2017 19:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 5 августа 2017, 23:51

      Так их, Сергей, а то зазнались!

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 августа 2017, 23:22

      Молодец Семак ! Уфа с победой!

      3
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 5 августа 2017, 22:39

      Респект Сергей Богданович.Почти из ничего создает достойную команду.Удачи в чемпионате.

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 августа 2017, 22:33

      Ну, Семак. Ну, даёт!

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 19:58

      От матча к матчу, от победы к победе, Сергей Богданович!!!...
      "Ничего особенно не трудно, если разделить работу на небольшие части..." (Генри Форд)

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