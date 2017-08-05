Семак: «Уфа» – маленькая команда, но с большим сердцем»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после победы в матче четвертого тура РФПЛ против «Ахмата» (3:2) прокомментировал игру, а также рассказал о целях команды на сезон.

«В первом тайме у нас не так много было голевых моментов. Игра шла до ошибки. Не без доли везения сопернику пропустили мяч. Но во втором тайме отыгрались, я благодарен ребятам за самоотдачу. Мы доставили много радости нашим болельщикам. Когда было нечего терять, мы начали рисковать, стали обострять.

В течение недели у команды три матча? Посмотрите в окно. Сейчас уже идет тренировка. Завтра посмотрим на состояние игроков. Эти матчи будут шансом для тех, кто мало играет.

Перед нами цель – выигрывать в каждом матче. Мы маленькая команда с большим сердцем», – заявил специалист.

На вечер 5 августа «Уфа» занимает четвертую строчку в таблице.