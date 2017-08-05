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  • Червиченко: «В РФПЛ сложилась самая безобразная ситуация с арбитрами за последние 15 лет. Банда коррупционеров судит из собственной выгоды»

Червиченко: «В РФПЛ сложилась самая безобразная ситуация с арбитрами за последние 15 лет. Банда коррупционеров судит из собственной выгоды»

5 августа 2017, 16:12
19

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал работу арбитров на матчах РФПЛ.

По словам функционера, в прошлом сезоне судейские решения повлияли на турнирное положение «Зенита», который занял в турнирной таблице чемпионата России третье место.

– Пока на поле выходят люди Андрея Будогосского, случиться может все, что угодно. В российском футбольном судействе сложилась самая безобразная ситуация за последние лет 15.

– Речь идет о какой-то предвзятости или просто низком уровне арбитров?

– Знаете, меня удивляет, что болельщики в нашей стране продолжают свято верить в то, что судейские ошибки – это просто ошибки и ничего более. На мой взгляд, это банда коррупционеров, которая судит исключительно из собственной выгоды.

– По-вашему, в прошлом сезоне судьи действительно «поддушивали» «Зенит»?

– Да не «поддушивали», а конкретно «придушили». А некоторых соперников «Спартака» откровенно «прибили», как «Ростов», например, когда судья показал две красные карточки подопечным Курбана Бердыева. Все это, к сожалению, продолжается. Возьмем матч за Суперкубок, когда Луис Адриано ударил Дмитрия Тарасова ногой, а потом шедеврально изобразил травму руки. А судья Владислав Безбородов сделал вид, что ничего не случилось, прикинулся дураком. Для тех, кто разбирается в футболе, тут все очевидно.

– Возможно ли продолжение судейских скандалов в новом сезоне?

– Посмотрим. В матче «Спартака» с «Краснодаром» мы видели, как странный пенальти поставили за «нырок» Зе Луиша. Но там у судьи хотя бы был повод показать на «точку».

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (19)
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diktatop
1501938960
у червя вообще мозг заплыл жиром
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Semargl18
1501939116
Нахрена постить этот кусок говна? за клевету бы его посадить...
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docndoc
1501939236
Начал почву к завтрашней игре готовить, чтобы, если что, Спартак обосрать. Гнида
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Алек_Ага
1501939864
Солидарен, судят безобразно, только вот "куда дым - туда и ветер" - однозначности в подсвистывании нет. Кто платит, тот и судейку танцует...
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prtcs
1501940265
О плохом судействе, даже кухарки на кухнях знают, но клоунада на полях продолжается по написанному ими сценарию.
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Vratarь
1501940598
Я может и согласился бы с этой мыслью, но! кто сие изрекает? ЧЕРВИЧЕНКО! Ды, робяты, это ж после Лебедева из ГосДумы - номер два по гениальности закулисья нашего футбола. От этой парочки я никогда не видел и не слышал никакого футбольного дела, а лишь заумь на надутом лице.
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Gold of Spartak
1501941820
Бомбардир, я Вас прошу, хватит выставлять интервью этого больного, психически неуравновешенного человека. Он сильно болен и его фантазия не знает границ, чтобы хоть кто-то о нём вспомнил и привлек внимание. Он скоро будет говорить про влияние пришельцев, остановитесь, просто не нужно его печатать.
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Kollljan
1501942111
Корни этого беспредела уходят в далёкое советское прошлое. Ещё в сталинские времена.
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sidul1
1501942668
Прошлогодний чемпионат Спартак выиграл заслуженно,других вариантов просто не было.Судейство в пределах разумного,конечно бабло рубят,что же им идти трудится.
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OfaZavr
1501955964
Вот блин уже слов нет на него никаких...
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