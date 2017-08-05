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    Червиченко: «В РФПЛ сложилась самая безобразная ситуация с арбитрами за последние 15 лет. Банда коррупционеров судит из собственной выгоды»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал работу арбитров на матчах РФПЛ.

    По словам функционера, в прошлом сезоне судейские решения повлияли на турнирное положение «Зенита», который занял в турнирной таблице чемпионата России третье место.

    – Пока на поле выходят люди Андрея Будогосского, случиться может все, что угодно. В российском футбольном судействе сложилась самая безобразная ситуация за последние лет 15.

    – Речь идет о какой-то предвзятости или просто низком уровне арбитров?

    – Знаете, меня удивляет, что болельщики в нашей стране продолжают свято верить в то, что судейские ошибки – это просто ошибки и ничего более. На мой взгляд, это банда коррупционеров, которая судит исключительно из собственной выгоды.

    – По-вашему, в прошлом сезоне судьи действительно «поддушивали» «Зенит»?

    – Да не «поддушивали», а конкретно «придушили». А некоторых соперников «Спартака» откровенно «прибили», как «Ростов», например, когда судья показал две красные карточки подопечным Курбана Бердыева. Все это, к сожалению, продолжается. Возьмем матч за Суперкубок, когда Луис Адриано ударил Дмитрия Тарасова ногой, а потом шедеврально изобразил травму руки. А судья Владислав Безбородов сделал вид, что ничего не случилось, прикинулся дураком. Для тех, кто разбирается в футболе, тут все очевидно.

    – Возможно ли продолжение судейских скандалов в новом сезоне?

    – Посмотрим. В матче «Спартака» с «Краснодаром» мы видели, как странный пенальти поставили за «нырок» Зе Луиша. Но там у судьи хотя бы был повод показать на «точку».

    Источник: RT

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    05.08.2017 16:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 5 августа 2017, 21:44

      Вот это новость... спасибо кЭп.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2017, 20:59

      Вот блин уже слов нет на него никаких...

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 5 августа 2017, 17:58

      Если без эмоций обсудить этот коммент, то он же сам себе противоречит))) За последние 15 лет, которые творится судейский беспредел, ненавистный ему Спартак лишь 1 раз стал чемпионом, а бедный несчастный Зенит, которого "душат" судьи 4 раза) Так получается в чью пользу беспредел творится за последние 15 лет?)
      Даже за последний чемпионский год Спартака, кто больше пенок пробил, "поддушеный судьями Зенит или Спартак, которому помогали?))

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > diadushka 5 августа 2017, 18:04

      а кто смотрел апрельский матч Зенит - Урал, тому не нужно рассказывать о значении слова "беспредел"))) Удалять игроков до тех пор, пока "нужная" команда не забьет................. еще и "придушивают" их)))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > diadushka 5 августа 2017, 18:16

      Ты абсолютно прав . Этот матч как лакмусовая бумажка судейства в РФПЛ ! А самое интересное , что никаких выводов после этого не было сделано ! Зенит в этом матче ну точно "придушили" !

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > dok66 5 августа 2017, 18:21

      те кто должны выводы делать, они сами из Питера, по их отмашке так и делалось! что им, самих себя наказать?))))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Бубновский 5 августа 2017, 18:36

      Дорогой , у меня есть очень простое правило : не реагировать на всякую лобуду пациентов . Посему - не пиши мне больше .

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 5 августа 2017, 17:17

      Прошлогодний чемпионат Спартак выиграл заслуженно,других вариантов просто не было.Судейство в пределах разумного,конечно бабло рубят,что же им идти трудится.

      0
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 5 августа 2017, 17:08

      Корни этого беспредела уходят в далёкое советское прошлое. Ещё в сталинские времена.

      -3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Kollljan 5 августа 2017, 17:35

      корни этого беспредела возникли исключительно после 2000-х годов

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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 5 августа 2017, 17:03

      Бомбардир, я Вас прошу, хватит выставлять интервью этого больного, психически неуравновешенного человека. Он сильно болен и его фантазия не знает границ, чтобы хоть кто-то о нём вспомнил и привлек внимание. Он скоро будет говорить про влияние пришельцев, остановитесь, просто не нужно его печатать.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Gold of Spartak 5 августа 2017, 17:39

      Это не фантазия, Это бред сифилитика.
      А, аналитика.

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      Рейтинг: +463

      Vratarь 5 августа 2017, 16:43

      Я может и согласился бы с этой мыслью, но! кто сие изрекает? ЧЕРВИЧЕНКО! Ды, робяты, это ж после Лебедева из ГосДумы - номер два по гениальности закулисья нашего футбола. От этой парочки я никогда не видел и не слышал никакого футбольного дела, а лишь заумь на надутом лице.

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 5 августа 2017, 16:37

      О плохом судействе, даже кухарки на кухнях знают, но клоунада на полях продолжается по написанному ими сценарию.

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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 5 августа 2017, 16:31

      Солидарен, судят безобразно, только вот "куда дым - туда и ветер" - однозначности в подсвистывании нет. Кто платит, тот и судейку танцует...

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 5 августа 2017, 16:20

      Начал почву к завтрашней игре готовить, чтобы, если что, Спартак обосрать. Гнида

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