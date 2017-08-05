Червиченко: «В РФПЛ сложилась самая безобразная ситуация с арбитрами за последние 15 лет. Банда коррупционеров судит из собственной выгоды»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал работу арбитров на матчах РФПЛ.

По словам функционера, в прошлом сезоне судейские решения повлияли на турнирное положение «Зенита», который занял в турнирной таблице чемпионата России третье место.

– Пока на поле выходят люди Андрея Будогосского, случиться может все, что угодно. В российском футбольном судействе сложилась самая безобразная ситуация за последние лет 15.

– Речь идет о какой-то предвзятости или просто низком уровне арбитров?

– Знаете, меня удивляет, что болельщики в нашей стране продолжают свято верить в то, что судейские ошибки – это просто ошибки и ничего более. На мой взгляд, это банда коррупционеров, которая судит исключительно из собственной выгоды.

– По-вашему, в прошлом сезоне судьи действительно «поддушивали» «Зенит»?

– Да не «поддушивали», а конкретно «придушили». А некоторых соперников «Спартака» откровенно «прибили», как «Ростов», например, когда судья показал две красные карточки подопечным Курбана Бердыева. Все это, к сожалению, продолжается. Возьмем матч за Суперкубок, когда Луис Адриано ударил Дмитрия Тарасова ногой, а потом шедеврально изобразил травму руки. А судья Владислав Безбородов сделал вид, что ничего не случилось, прикинулся дураком. Для тех, кто разбирается в футболе, тут все очевидно.

– Возможно ли продолжение судейских скандалов в новом сезоне?

– Посмотрим. В матче «Спартака» с «Краснодаром» мы видели, как странный пенальти поставили за «нырок» Зе Луиша. Но там у судьи хотя бы был повод показать на «точку».