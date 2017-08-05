Томпсон заявил, что «Ливерпулю» стоит арендовать Диего Косту

Бывший тренер «Ливерпуля» Фил Томпсон заявил, что был бы рад видеть в стане красных нападающего «Челси» Диего Косту. Специалист считает, что мерсисайдцы должны арендовать испанца на полгода.

«Осмелюсь сказать: Коста договорится с «Атлетико», а затем отправится в аренду в «Ливерпуль». Это было бы совсем мечтой, не так ли? Я бы взял его на полгода.

Три-четыре года назад, когда «Ливерпуль» был заинтересован в Косте, за него предлагали 20 миллионов фунтов стерлингов. Потом 25 миллионов, но сделка так и не состоялась. Я был удивлен. Если бы в составе мерсисайдцев были Луис Суарес и Диего Коста, господи, они бы навели страху на всех», – сказал Томпсон.