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    Томпсон заявил, что «Ливерпулю» стоит арендовать Диего Косту

    Бывший тренер «Ливерпуля» Фил Томпсон заявил, что был бы рад видеть в стане красных нападающего «Челси» Диего Косту. Специалист считает, что мерсисайдцы должны арендовать испанца на полгода.

    «Осмелюсь сказать: Коста договорится с «Атлетико», а затем отправится в аренду в «Ливерпуль». Это было бы совсем мечтой, не так ли? Я бы взял его на полгода.

    Три-четыре года назад, когда «Ливерпуль» был заинтересован в Косте, за него предлагали 20 миллионов фунтов стерлингов. Потом 25 миллионов, но сделка так и не состоялась. Я был удивлен. Если бы в составе мерсисайдцев были Луис Суарес и Диего Коста, господи, они бы навели страху на всех», – сказал Томпсон.

    Источник: Tribalfootball

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    05.08.2017 15:55
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