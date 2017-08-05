Дзюба: «Спартак» – чемпион, но в этом сезоне «Зенит» намерен отобрать у него это звание»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 4-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб встретится со «Спартаком».

Напомним, встреча пройдет завтра в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Предстоит очень интересная игра, будет битва двух столиц. «Спартак» – действующий чемпион страны, но в этом сезоне мы намерены отобрать у него это звание и стать первыми. Жду очень интересного футбола. У москвичей есть огромный шанс приблизиться к нам, но у нас – возможность оторваться от них еще больше», – сказал Дзюба.