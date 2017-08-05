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    Дзюба: «Спартак» – чемпион, но в этом сезоне «Зенит» намерен отобрать у него это звание»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 4-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб встретится со «Спартаком».

    Напомним, встреча пройдет завтра в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Предстоит очень интересная игра, будет битва двух столиц. «Спартак» – действующий чемпион страны, но в этом сезоне мы намерены отобрать у него это звание и стать первыми. Жду очень интересного футбола. У москвичей есть огромный шанс приблизиться к нам, но у нас – возможность оторваться от них еще больше», – сказал Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2017 15:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2017, 20:54

      Меньше болтовни деревянный.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 19:11

      "Пчела, вонзив стальное жало, не знает, что она пропала... Так и глупцы, пуская яд, не понимают, что творят..." (О.Хайям)

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 5 августа 2017, 17:53

      «Спартак» – действующий чемпион страны, но в этом сезоне МНОГИЕ намерены отобрать у него это звание и стать первыми.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      slavian80 5 августа 2017, 17:47

      Дзюба видать забыл кто его воспитал. И этот предатель еще рот открывает. Порвет наш Спартак ваш Зенит. Без вашего Халка вы нам не соперник.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2017, 17:15

      Поживем увидим кто ху из вист.

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 августа 2017, 16:45

      Давай Дзюба, вся страна ждёт, ребята, Зенит вперёд, завтра или победа или бесчестие !!

      -2
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 5 августа 2017, 16:44

      ДЕРЕВЯННАЯ ЦЮПА ТЕПЕРЬ ЭКСПЕРТ)))

      2
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      Рейтинг: +33

      Старший оператор 5 августа 2017, 16:04

      Давай , Дзюба самое время доказать , что ты не просто так зарплату получаешь . Отгрузи ка парочку , если конечно выйдешь на поле :)

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