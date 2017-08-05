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  • Дзюба: «Спартак» – чемпион, но в этом сезоне «Зенит» намерен отобрать у него это звание»

Дзюба: «Спартак» – чемпион, но в этом сезоне «Зенит» намерен отобрать у него это звание»

5 августа 2017, 15:54
9

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 4-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб встретится со «Спартаком».

Напомним, встреча пройдет завтра в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Предстоит очень интересная игра, будет битва двух столиц. «Спартак» – действующий чемпион страны, но в этом сезоне мы намерены отобрать у него это звание и стать первыми. Жду очень интересного футбола. У москвичей есть огромный шанс приблизиться к нам, но у нас – возможность оторваться от них еще больше», – сказал Дзюба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (9)
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Старший оператор
1501938250
Давай , Дзюба самое время доказать , что ты не просто так зарплату получаешь . Отгрузи ка парочку , если конечно выйдешь на поле :)
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Zubo
1501940752
Давай Дзюба, вся страна ждёт, ребята, Зенит вперёд, завтра или победа или бесчестие !!
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Диктор
1501942534
Поживем увидим кто ху из вист.
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slavian80
1501944456
Дзюба видать забыл кто его воспитал. И этот предатель еще рот открывает. Порвет наш Спартак ваш Зенит. Без вашего Халка вы нам не соперник.
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vitvik
1501944799
«Спартак» – действующий чемпион страны, но в этом сезоне МНОГИЕ намерены отобрать у него это звание и стать первыми.
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insider_retro
1501949506
"Пчела, вонзив стальное жало, не знает, что она пропала... Так и глупцы, пуская яд, не понимают, что творят..." (О.Хайям)
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OfaZavr
1501955655
Меньше болтовни деревянный.
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