Червиченко: «Манчини – настоящий тренер, а Каррера только верит в это»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча 4-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом» сравнил двух главных тренеров команд – Массимо Карреру и Роберто Манчини.

Напомним, матч пройдет завтра в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Сыграет ли на стороне Манчини в тренерском противостоянии его опыт? Все-таки Массимо Каррера работает самостоятельно лишь второй сезон...

– Дело в том, что Манчини – настоящий тренер, а Каррера только верит в это. Думаю, его заслуга в чемпионстве «Спартака» – не более 30 процентов. Массимо просто оказался в нужном месте в нужное время. Любой другой вменяемый тренер справился бы со своей задачей не хуже, тот же Валерий Карпин. Но Каррере кажется, что золото – исключительно его заслуга.