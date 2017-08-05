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    Червиченко: «Манчини – настоящий тренер, а Каррера только верит в это»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча 4-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом» сравнил двух главных тренеров команд – Массимо Карреру и Роберто Манчини.

    Напомним, матч пройдет завтра в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    – Сыграет ли на стороне Манчини в тренерском противостоянии его опыт? Все-таки Массимо Каррера работает самостоятельно лишь второй сезон...

    – Дело в том, что Манчини – настоящий тренер, а Каррера только верит в это. Думаю, его заслуга в чемпионстве «Спартака» – не более 30 процентов. Массимо просто оказался в нужном месте в нужное время. Любой другой вменяемый тренер справился бы со своей задачей не хуже, тот же Валерий Карпин. Но Каррере кажется, что золото – исключительно его заслуга.

    Источник: RT

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    05.08.2017 14:32
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 6 августа 2017, 13:57

      Что взять с больного. Его можно только пожалеть. На Руси всегда жалели калек, больных и юродивых. Будем и мы терпеливы и жалостливы к этому обиженному природой.Голова редькой вверх, значит серого вещества там, кот наплакал.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2017, 20:46

      Мерзкий жиромясокомбинат. Завалил бы уже свой гнилой рот.

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      Рейтинг: +1426

      VSt 5 августа 2017, 20:15

      Как Червиченко столько времени держали в директорах Спартака? Он в элементарных вещах не разбирается? Сколько еще таких балбесов осталось в "руководителях"7 Федун ещё не всех выпер?

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 5 августа 2017, 19:31

      С таким баблом от и с таким харизматично-недовольным лицом как у Манчини, и я, наверное, выглядел бы настоящим тренером. Время покажет who is who (хотел изобразить это на русском, но показалось не очень приличным).

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 5 августа 2017, 18:49

      червяк ты осёл что ли? где и когда Каррера говорил что золото исключительно его заслуга?сука развалил спартак,а теперь жаба душит.это червяк верил что он президент,а по факту.....

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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 5 августа 2017, 18:02

      Манчини и Каррера мужики ,а ты только веришь в это!!!!

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      Рейтинг: +451

      Illars 5 августа 2017, 17:21

      да упоротый персонаж этот Андрюша, сначала его высеры злили, теперь уже только забавляют

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      Рейтинг: +463

      Vratarь 5 августа 2017, 16:48

      Дайте Червиченко клуб! Ну, хоть какой-нибудь, ну хотя бы в зоне....(ну хоть на зоне). Пусть мусчина поработает, ведь мается, талант пропадает, и умничать приходится по-пустому.

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      Рейтинг: +34

      leonleon 5 августа 2017, 16:47

      По моему глупо говорить о том, что Каррера оказался в нужное время в нужном месте, ведь любая игра или любое назначение это череда событий. А Манчини с его опытом не менее спорная фигура чем тот же Карпин.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 августа 2017, 16:27

      вот завтра и увидим, кто и как себя покажет...

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