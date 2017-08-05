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  • Червиченко: «Манчини – настоящий тренер, а Каррера только верит в это»

Червиченко: «Манчини – настоящий тренер, а Каррера только верит в это»

5 августа 2017, 14:32
40

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча 4-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом» сравнил двух главных тренеров команд – Массимо Карреру и Роберто Манчини.

Напомним, матч пройдет завтра в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Сыграет ли на стороне Манчини в тренерском противостоянии его опыт? Все-таки Массимо Каррера работает самостоятельно лишь второй сезон...

– Дело в том, что Манчини – настоящий тренер, а Каррера только верит в это. Думаю, его заслуга в чемпионстве «Спартака» – не более 30 процентов. Массимо просто оказался в нужном месте в нужное время. Любой другой вменяемый тренер справился бы со своей задачей не хуже, тот же Валерий Карпин. Но Каррере кажется, что золото – исключительно его заслуга.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Манчини Роберто Каррера Массимо Червиченко Андрей
Комментарии (40)
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turist82
1501932994
Когда уже это чмо заткнется..?
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talgatnurzhanov2006
1501933760
ребята, предлагаю игнорировать все статьи в бомбардире про червиченко. Соответственно если комментов станет меньше (не важно хорошие или плохие) то и авторы перестанут выкладывать всю эту чушь.
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Диктор
1501935015
Червяк прое..л ты свое счастье -не скули уж.
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filosof sparty
1501935075
Может всем скинуться по сотке и заказать его!?
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Andrey160268
1501935220
Упырь, который развалил Спартак теперь строит из себя эксперта.
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Asbjorn
1501935510
вот только заслуги жирного червя нет ни в чем,он только может разрушать,мразота конченая(с)
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VGreen
1501937913
Черевченко в данном случае прав. и приятно читать свиные визги под такими новостями)
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serppion
1501938524
Я крайне низкого мнения о людях, занимавшихся и развалившими какое-либо дело. Такими, как бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко. Сейчас он занимается паскудством - пытается "стравить" двух специалистов. Первое - он лезет со своим свиным рылом в калашный ряд. Туда, где он ни черта не смыслит. Второе - когда же, наконец, уберут с Бомбардира эту гниду-провокатора?
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Vratarь
1501940900
Дайте Червиченко клуб! Ну, хоть какой-нибудь, ну хотя бы в зоне....(ну хоть на зоне). Пусть мусчина поработает, ведь мается, талант пропадает, и умничать приходится по-пустому.
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OfaZavr
1501955202
Мерзкий жиромясокомбинат. Завалил бы уже свой гнилой рот.
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