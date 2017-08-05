Сборная России планирует проводить домашние матчи на «ВЭБ Арене»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что «ВЭБ Арена», являющаяся домашним стадионом московского клуба, может стать основной для сборной России.

Ранее сообщалось, что 3 сентября национальная команда сыграет в товарищеском матче против «Динамо». Проведение игры запланировано на «Арене Химки».

– В июне на армейской арене дебютировала сборная России, сыгравшая вничью с чилийцами в товарищеском матче. Кроме того, национальная команда провела здесь несколько тренировочных занятий. В будущем она планирует вернуться на стадион ПФК ЦСКА?

– Да, поскольку в сборной остались очень довольны. Вероятно, команда будет играть у нас и в дальнейшем – скажем, товарищеские матчи, когда нет необходимости задействовать более вместительные стадионы. Отмечу, что и чилийцы дали очень высокую оценку нашей арене.