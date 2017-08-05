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    Сборная России планирует проводить домашние матчи на «ВЭБ Арене»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что «ВЭБ Арена», являющаяся домашним стадионом московского клуба, может стать основной для сборной России.

    Ранее сообщалось, что 3 сентября национальная команда сыграет в товарищеском матче против «Динамо». Проведение игры запланировано на «Арене Химки».

    – В июне на армейской арене дебютировала сборная России, сыгравшая вничью с чилийцами в товарищеском матче. Кроме того, национальная команда провела здесь несколько тренировочных занятий. В будущем она планирует вернуться на стадион ПФК ЦСКА?

    – Да, поскольку в сборной остались очень довольны. Вероятно, команда будет играть у нас и в дальнейшем – скажем, товарищеские матчи, когда нет необходимости задействовать более вместительные стадионы. Отмечу, что и чилийцы дали очень высокую оценку нашей арене.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    05.08.2017 13:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 5 августа 2017, 17:31

      Мда. Не судьба выбрать Сочи, где и климат лучше, и клуба нет?

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      Рейтинг: +528

      Burunduk > Freyk 5 августа 2017, 20:12

      Как по мне так Краснодарский лучше бы. Просто львиная доля игроков из Московских клубов.

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      Рейтинг: +24996

      bset > Freyk 6 августа 2017, 13:16

      В Москве людей больше придет на стадионы. Да и летом, ранней осенью и поздней весной спокойно в Москве играется. А для более зимних дат юг, конечно, больше подойдет.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > bset 6 августа 2017, 13:49

      Я думаю, что для нас сейчас главным приоритетом должна быть используемость арен, которые были построены к ЧМ. Пока местные клубы не доберутся до ПЛ или хотя бы до ФНЛ, сборная должна играть только там. А если уж думать о посещаемости, то есть «Лужники», которые тоже в Москве и без клуба.

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      Рейтинг: +24996

      bset > Freyk 6 августа 2017, 19:27

      Ну это же расчет на будущее. Может появится там серьезный клуб. Не переносить же матчи фиг знает куда в угоду неиспользуемым аренам. В первую очередь болельщики.

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