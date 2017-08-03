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    Сборная России сыграет товарищеский матч с «Динамо» 3 сентября

    Сборная России проведет в Новогорске учебно-тренировочный сбор в период с 28 августа по 3 сентября. В рамках данного сбора запланирован контрольный матч с «Динамо», который намечен на воскресенье, 3 сентября. Игра пройдет на «Арене Химки», о времени будет сообщено дополнительно.

    «В конце августа – начале сентября мы проведем учебно-тренировочный сбор в рамках окна, предусмотренного в международном футбольном календаре. На него мы планируем пригласить в своем большинстве футболистов, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме.

    Мы познакомимся с ними, а они в свою очередь – с нашими требованиями. В данной ситуации такой формат представляется очень важным и полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной.

    Если вы помните, то и год назад после Чемпионата Европы во Франции многие основные игроки в сентябре не получали вызов в сборную. Таким образом, футболисты, принимавшие участие в Кубке Конфедераций и сейчас выступающие в еврокубках, получат возможность спокойно работать в своих клубах, что в какой-то степени также соответствуют интересам сборной России на данном этапе.

    У нас не будет в эти сроки матчей международного уровня, но мы проведем 3 сентября контрольную встречу с московским «Динамо». Благодарим руководство и тренерский штаб столичного клуба за то, что они согласились с нами сыграть.

    Что касается контрольных игр в октябре и ноябре, то уже достигнута договоренность с национальными сборными, и после соблюдения всех формальностей РФС сразу же проинформирует болельщиков о месте и времени этих матчей», – рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    Источник: РФС

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    03.08.2017 11:03
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2336

      den161 3 августа 2017, 13:41

      А че не с Тосно или СКА Хабаровск )) в Хабаровске)) а че, там тоже народ хочет на сборников глянуть ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 августа 2017, 13:08

      Для юмора хочу пожелать крупную победу динамовцам!

      2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 августа 2017, 12:48

      За победу сборной премиальные назначены. Серьёзное сражение предстоит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 августа 2017, 12:41

      Динамо - фаворит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 3 августа 2017, 12:35

      А судья будет Карасев?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 3 августа 2017, 12:34

      Вторая сборная России против третьей? Зачем это...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 3 августа 2017, 12:19

      Жду матча :Сборная России - Динамо Киров))) Хотя нет, они же сняты с чемпионата из-за отсутствия финансирования))) А так была бы заруба))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 3 августа 2017, 12:17

      Серьезный уровень для сборной..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 3 августа 2017, 12:00

      че соперника больше не нашли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 августа 2017, 11:47

      Дааа... Уровень подготовки сборной просто завораживает.... Налицо проблемы с составом и уровнем готовности игроков сборной... А "...матчей международного уровня..." не предвидится.... На декабрь всё запланируют, что б потом удивить соперников оранжевым мячиком и переломать оставшихся игроков????...

      6
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > insider_retro 3 августа 2017, 11:50

      Просто Динамо они точно обыграют. Хотя не факт.

      1
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