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Сборная России сыграет товарищеский матч с «Динамо» 3 сентября

3 августа 2017, 11:03
18

Сборная России проведет в Новогорске учебно-тренировочный сбор в период с 28 августа по 3 сентября. В рамках данного сбора запланирован контрольный матч с «Динамо», который намечен на воскресенье, 3 сентября. Игра пройдет на «Арене Химки», о времени будет сообщено дополнительно.

«В конце августа – начале сентября мы проведем учебно-тренировочный сбор в рамках окна, предусмотренного в международном футбольном календаре. На него мы планируем пригласить в своем большинстве футболистов, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме.

Мы познакомимся с ними, а они в свою очередь – с нашими требованиями. В данной ситуации такой формат представляется очень важным и полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной.

Если вы помните, то и год назад после Чемпионата Европы во Франции многие основные игроки в сентябре не получали вызов в сборную. Таким образом, футболисты, принимавшие участие в Кубке Конфедераций и сейчас выступающие в еврокубках, получат возможность спокойно работать в своих клубах, что в какой-то степени также соответствуют интересам сборной России на данном этапе.

У нас не будет в эти сроки матчей международного уровня, но мы проведем 3 сентября контрольную встречу с московским «Динамо». Благодарим руководство и тренерский штаб столичного клуба за то, что они согласились с нами сыграть.

Что касается контрольных игр в октябре и ноябре, то уже достигнута договоренность с национальными сборными, и после соблюдения всех формальностей РФС сразу же проинформирует болельщиков о месте и времени этих матчей», – рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Динамо Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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Рулонъ Обоевъ
1501748204
Сборная России сыграет товарищеский матч с пацанами из соседнего двора 3 сентября
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Михайловский Технарь
1501748390
Ещё бы с кем то из ПФЛ сыграли. Вообще заруба была бы)
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Ч.В.Г.
1501748648
И эта порнография творится за год до ЧМ! Можно еще с Араратом сыграть
Ответить
vladik12
1501749376
Ипануться!
Ответить
insider_retro
1501750028
Дааа... Уровень подготовки сборной просто завораживает.... Налицо проблемы с составом и уровнем готовности игроков сборной... А "...матчей международного уровня..." не предвидится.... На декабрь всё запланируют, что б потом удивить соперников оранжевым мячиком и переломать оставшихся игроков????...
Ответить
Igor Belousov
1501750818
че соперника больше не нашли
Ответить
Таганский
1501751821
Серьезный уровень для сборной..
Ответить
foreverorthodox
1501751973
Жду матча :Сборная России - Динамо Киров))) Хотя нет, они же сняты с чемпионата из-за отсутствия финансирования))) А так была бы заруба))
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forward33
1501752880
Вторая сборная России против третьей? Зачем это...
Ответить
mialkov
1501754908
Для юмора хочу пожелать крупную победу динамовцам!
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