Сборная России сыграет товарищеский матч с «Динамо» 3 сентября

Сборная России проведет в Новогорске учебно-тренировочный сбор в период с 28 августа по 3 сентября. В рамках данного сбора запланирован контрольный матч с «Динамо», который намечен на воскресенье, 3 сентября. Игра пройдет на «Арене Химки», о времени будет сообщено дополнительно.

«В конце августа – начале сентября мы проведем учебно-тренировочный сбор в рамках окна, предусмотренного в международном футбольном календаре. На него мы планируем пригласить в своем большинстве футболистов, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме.

Мы познакомимся с ними, а они в свою очередь – с нашими требованиями. В данной ситуации такой формат представляется очень важным и полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной.

Если вы помните, то и год назад после Чемпионата Европы во Франции многие основные игроки в сентябре не получали вызов в сборную. Таким образом, футболисты, принимавшие участие в Кубке Конфедераций и сейчас выступающие в еврокубках, получат возможность спокойно работать в своих клубах, что в какой-то степени также соответствуют интересам сборной России на данном этапе.

У нас не будет в эти сроки матчей международного уровня, но мы проведем 3 сентября контрольную встречу с московским «Динамо». Благодарим руководство и тренерский штаб столичного клуба за то, что они согласились с нами сыграть.

Что касается контрольных игр в октябре и ноябре, то уже достигнута договоренность с национальными сборными, и после соблюдения всех формальностей РФС сразу же проинформирует болельщиков о месте и времени этих матчей», – рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.