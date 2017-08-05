Источник: Бэйл сообщил Модричу, что хочет покинуть «Реал» и перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, 28-летний валлиец сообщил своему партнеру по команде Луке Модричу, что хочет покинуть стан сливочных и перейти в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить за футболиста 90 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Бэйл провел за «Реал» в Примере 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.