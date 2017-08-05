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    Источник: Бэйл сообщил Модричу, что хочет покинуть «Реал» и перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, 28-летний валлиец сообщил своему партнеру по команде Луке Модричу, что хочет покинуть стан сливочных и перейти в «Манчестер Юнайтед».

    Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить за футболиста 90 миллионов фунтов стерлингов.

    В прошлом сезоне Бэйл провел за «Реал» в Примере 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    05.08.2017 15:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 5 августа 2017, 16:46

      Да Лука прям как стукач?

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 5 августа 2017, 15:58

      не дай бог в манчестер этого хрусталика.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 5 августа 2017, 15:50

      Утка по пекинская

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