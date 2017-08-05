Мутко: «УЕФА должен обратить внимание на трансфер Неймара»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о переходе нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Напомним, что французский клуб заплатил за игрока сборной Бразилии 222 миллиона евро.

«Мы как в театре смотрим этот спектакль. Наша позиция и мнение ни на что не влияет, и надо к этому спокойно относиться.

Сделано это, так скажем, технично, якобы не нарушая принципов фэйр-плей. Я думаю УЕФА должен на это обратить внимание и посмотреть, как это привести в норму. Ясно, что Неймар сам контракт не выкупал, ему соответствующий клуб дал деньги, и он его выкупил. Должны быть какие-то пределы разумного в ценах.

Неймар сказал «для меня это вызов». Ну какой вызов? Даже если сравнивать чемпионаты Франции и Испании... Не вижу никакого здесь вызова кроме соответствующих условий, которые создаются», – сказал Мутко.