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Мутко: «УЕФА должен обратить внимание на трансфер Неймара»

5 августа 2017, 06:23
8

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о переходе нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Напомним, что французский клуб заплатил за игрока сборной Бразилии 222 миллиона евро.

«Мы как в театре смотрим этот спектакль. Наша позиция и мнение ни на что не влияет, и надо к этому спокойно относиться.

Сделано это, так скажем, технично, якобы не нарушая принципов фэйр-плей. Я думаю УЕФА должен на это обратить внимание и посмотреть, как это привести в норму. Ясно, что Неймар сам контракт не выкупал, ему соответствующий клуб дал деньги, и он его выкупил. Должны быть какие-то пределы разумного в ценах.

Неймар сказал «для меня это вызов». Ну какой вызов? Даже если сравнивать чемпионаты Франции и Испании... Не вижу никакого здесь вызова кроме соответствующих условий, которые создаются», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Неймар Мутко Виталий
Комментарии (8)
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пряник929
1501907483
Займись делами в России...
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Tsigan
1501908357
В первый раз господин Мутко говорит дело. На это безобразие однозначно УЕФА должен обратить внимание.
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nik55
1501916665
Мудко---займись РФС
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Одинокий волк Маквейд
1501930940
Обрати внимание на трансферы одного российского клуба, если он попадет под санкции УЕФА ты опять дурака включишь, как с допингом.
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Приус
1501931455
В нашем РФС-шапито спектакли покруче будут.
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Svoysvoemubrat
1501932751
Такой объем бабла, текущего мимо, не смог не возмутить такого порядочного человека.
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Fedor4uk
1501935986
Трансфер как трансфер!Почему беспонтовый Погба стоит 100 лямов а Неймар играющий на много круче не стоит 200 лямов?
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BAIv
1501940005
а еще на мудКо там тоже всё не чисто, ну нет фер плея
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