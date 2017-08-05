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    Мутко: «УЕФА должен обратить внимание на трансфер Неймара»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о переходе нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Напомним, что французский клуб заплатил за игрока сборной Бразилии 222 миллиона евро.

    «Мы как в театре смотрим этот спектакль. Наша позиция и мнение ни на что не влияет, и надо к этому спокойно относиться.

    Сделано это, так скажем, технично, якобы не нарушая принципов фэйр-плей. Я думаю УЕФА должен на это обратить внимание и посмотреть, как это привести в норму. Ясно, что Неймар сам контракт не выкупал, ему соответствующий клуб дал деньги, и он его выкупил. Должны быть какие-то пределы разумного в ценах.

    Неймар сказал «для меня это вызов». Ну какой вызов? Даже если сравнивать чемпионаты Франции и Испании... Не вижу никакого здесь вызова кроме соответствующих условий, которые создаются», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    05.08.2017 06:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 августа 2017, 16:33

      а еще на мудКо там тоже всё не чисто, ну нет фер плея

      1
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    • ...
      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 5 августа 2017, 15:26

      Трансфер как трансфер!Почему беспонтовый Погба стоит 100 лямов а Неймар играющий на много круче не стоит 200 лямов?

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 августа 2017, 14:32

      Такой объем бабла, текущего мимо, не смог не возмутить такого порядочного человека.

      4
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      Рейтинг: +5444

      Приус 5 августа 2017, 14:10

      В нашем РФС-шапито спектакли покруче будут.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 августа 2017, 14:02

      Обрати внимание на трансферы одного российского клуба, если он попадет под санкции УЕФА ты опять дурака включишь, как с допингом.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 5 августа 2017, 10:04

      Мудко---займись РФС

      7
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 5 августа 2017, 07:45

      В первый раз господин Мутко говорит дело. На это безобразие однозначно УЕФА должен обратить внимание.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 августа 2017, 07:31

      Займись делами в России...

      7
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