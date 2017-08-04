Фанаты «Барселоны» массово сжигают футболки Неймара

Болельщики «Барселоны» остро отреагировали на переход нападающего сборной Бразилии Неймара в «ПСЖ». Они запустили флэшмоб в социальных сетях, сжигая клубную футболку с именем футболиста.

Напомним, что это не первая акция, направленная против Неймара. Ранее поклонники каталонского клуба расклеивали листовки с изображением футболиста и подписью «предатель» в окрестностях возле стадиона «Камп Ноу».

В минувший четверг Неймар выкупил свой контракт у «Барселоны» за 222 миллиона евро, после чего подписал соглашение с «ПСЖ», рассчитанное на пять лет.