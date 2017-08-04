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    Фанаты «Барселоны» массово сжигают футболки Неймара

    Болельщики «Барселоны» остро отреагировали на переход нападающего сборной Бразилии Неймара в «ПСЖ». Они запустили флэшмоб в социальных сетях, сжигая клубную футболку с именем футболиста.

    Напомним, что это не первая акция, направленная против Неймара. Ранее поклонники каталонского клуба расклеивали листовки с изображением футболиста и подписью «предатель» в окрестностях возле стадиона «Камп Ноу».

    В минувший четверг Неймар выкупил свой контракт у «Барселоны» за 222 миллиона евро, после чего подписал соглашение с «ПСЖ», рассчитанное на пять лет.

    Источник: Marca

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    04.08.2017 10:15
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 4 августа 2017, 15:14

      Молодцы!!!Он оказался денежный черт!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 4 августа 2017, 14:48

      Животные.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 4 августа 2017, 13:02

      Этим что-то изменят?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      АХ 4 августа 2017, 12:52

      и эти люди упрекают нас в не толерантности?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 4 августа 2017, 12:38

      предлагаю акцию фанатам Барсы.....избавься от футболки Неймара отправив почтой мальчишкам по всему миру....намного дельнее было бы...варвары!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > red_blue_fury 4 августа 2017, 14:55

      Надо им реально написать на сайт, что бы сделали так! Молодец, толковое предложение!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 4 августа 2017, 12:34

      дебилы блять!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 4 августа 2017, 12:23

      Детский сад!

      2
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      Рейтинг: +107

      Antoha46 4 августа 2017, 12:23

      все просто до того привыкли что суперзвёзд покупают только барса,рел,бавария или манчестер что появление нового суперклуба с амбициями вызывает бурную реакцию.псж хочет занять их место,и уже к ним будут стремиться игроки.это всех бесит-и фанатов,и руководство.никто не любит проигрывать.а французам неймар был необходим,и если бы его контракт стоил 500 миллионов ничего не изменилось бы,заплатили

      0
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      Рейтинг: +107

      Antoha46 4 августа 2017, 12:22

      Многие тут пишут предатель,не выполнил контракт и т.д....,и практически все из нас когда-либо меняли работу(любой человек а не футболист),и скорее всего уходили туда где лучше,больше платят или перспектив больше,а может удовлетворяли свои амбиции.вот и Неймар сделал тоже самое,причём тут предательство?а за невыполнение обязательств Барселона получила более чем достойную компенсацию

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 августа 2017, 12:22

      Переходы это часть футбола, это не супружество, где каждый клянётся быть верным до конца жизни... Так чего истерить как бабы? Ах, да, совсем забыл, ведь у барсуков много болел баб, хотя и чисто физически яйца у них присутствуют...

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