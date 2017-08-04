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Фанаты «Барселоны» массово сжигают футболки Неймара

4 августа 2017, 10:15
37

Болельщики «Барселоны» остро отреагировали на переход нападающего сборной Бразилии Неймара в «ПСЖ». Они запустили флэшмоб в социальных сетях, сжигая клубную футболку с именем футболиста.

Напомним, что это не первая акция, направленная против Неймара. Ранее поклонники каталонского клуба расклеивали листовки с изображением футболиста и подписью «предатель» в окрестностях возле стадиона «Камп Ноу».

В минувший четверг Неймар выкупил свой контракт у «Барселоны» за 222 миллиона евро, после чего подписал соглашение с «ПСЖ», рассчитанное на пять лет.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Неймар
Комментарии (37)
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Khasannnnn
1501831612
Е****аааааааааааааааааать НЕЙМАРА!!!!!!!!!!!!!!
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Shotlandets86
1501831912
Знатно у путалонских глоров пригорело.
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snob
1501831921
Предатель? Игрок выкладывался как мог 4 года, отрабатывая контракт и тащил клуб не меньше остальных. У фанов Барсы видимо это больная тема. Игрок ушел не бесплатно, по отступным, не к прямому конкуренту, не в эту же лигу. Таков футбол, если клуб не может создать для игрока комфортные условия - игрок уходит. Это даже не воспитанник! А Барселона такой же клуб как и все остальные, хотя в Каталонии все любят себя особенными и уникальными считать. Последовать примеру Месси и Неймара и сказать спасибо - самое правильное решение, на мой взгляд.
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balaton78
1501832417
Глупо..Они что думали он всю жизнь будет играть за них? А что делать например Ростову? Клуб покинул тренер,почти вся основа..Сжигать футболки,фотки ))) Это жизнь и решение Неймара надо принять..только он решает свою жизнь,а не болельщики..
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Dimon013
1501835316
Бред какой-то) Не фанаты, а клоуны! Понимаю перешел бы в Реал Мадрид!
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Xiko
1501835663
Вот вам и адекватные болельщики.
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сасас
1501837398
Желаю неймару и ПСЖ краха. Тупорылая команда и алчный игрок
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abhvfdtcn
1501838011
ебучие неадекваты
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red_blue_fury
1501839295
дебилы блять!!!
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red_blue_fury
1501839497
предлагаю акцию фанатам Барсы.....избавься от футболки Неймара отправив почтой мальчишкам по всему миру....намного дельнее было бы...варвары!!!!
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