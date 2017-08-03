Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» установил собственный рекорд посещаемости за всю российскую историю

«Зенит» установил собственный рекорд посещаемости за всю российскую историю

3 августа 2017, 22:12
23

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против израильского «Бней-Иегуды» (1:0) стал для санкт-петербургского «Зенита» самым посещаемым за всю российскую историю. На игре присутствовало 45670 зрителей.

Ранее «Бомбардир» писал, что на поединок реализовано на несколько тысяч билетов больше.

Посещаемостью игры с «Бней-Иегудой» «Зенит» перекрыл матч 2006 года против «Динамо», когда на стадион им. Кирова пришло 44 тысячи болельщиков.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи на стадионе «Санкт-Петербург».

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
filosof sparty
1501787748
Болелы молодцы, а вот команда нах всех послала
Ответить
maior-60
1501787864
Рекорд - это хорошо, но так играть нельзя, хотя бы ради коэффициента.
Ответить
k4kuzma
1501787872
самый рекордный "ой, мы обделались"
Ответить
Щирый Пищевик
1501788600
Игра Зинита,это жалкое подобие левой руки.
Ответить
alp
1501788786
еще пара таких игр, и Зенит будет близок установить антирекорд посещаемости
Ответить
Gullit 76
1501789517
Думаю эти 45 тысяч после такой игры должны плюнуть в сторону автобуса команды - и их смоет.
Ответить
VVM1964
1501790931
ТОЛЬКО РАДИ ЭТОГО НАДО БЫЛО ПОБЕЖДАТЬ , А ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИГРАТЬ .
Ответить
Павелий
1501793644
45 тысяч... Тоже мне рекорд. А сколько на Спартак ходит сейчас, а в Лужники вообще по 70 ходили.
Ответить
Gornostay
1501795730
Выброшенные деньги и время!
Ответить
vitvik
1501796918
На 6 августа назначен новый рекорд посещаемости.
Ответить
Главные новости
Генич прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
6
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
Вчера, 21:48
4
Все новости
Все новости
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
4
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
15
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
Вчера, 17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
Вчера, 17:26
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+