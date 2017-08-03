«Зенит» установил собственный рекорд посещаемости за всю российскую историю

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против израильского «Бней-Иегуды» (1:0) стал для санкт-петербургского «Зенита» самым посещаемым за всю российскую историю. На игре присутствовало 45670 зрителей.

Ранее «Бомбардир» писал, что на поединок реализовано на несколько тысяч билетов больше.

Посещаемостью игры с «Бней-Иегудой» «Зенит» перекрыл матч 2006 года против «Динамо», когда на стадион им. Кирова пришло 44 тысячи болельщиков.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи на стадионе «Санкт-Петербург».