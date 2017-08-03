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    «Зенит» установил собственный рекорд посещаемости за всю российскую историю

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против израильского «Бней-Иегуды» (1:0) стал для санкт-петербургского «Зенита» самым посещаемым за всю российскую историю. На игре присутствовало 45670 зрителей.

    Ранее «Бомбардир» писал, что на поединок реализовано на несколько тысяч билетов больше.

    Посещаемостью игры с «Бней-Иегудой» «Зенит» перекрыл матч 2006 года против «Динамо», когда на стадион им. Кирова пришло 44 тысячи болельщиков.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи на стадионе «Санкт-Петербург».

    Источник: Twitter

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    03.08.2017 22:12
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 4 августа 2017, 18:17

      В воскресенье будет еще новый рекорд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 4 августа 2017, 05:26

      Не заслужили в этом матче.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 августа 2017, 00:48

      На 6 августа назначен новый рекорд посещаемости.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 4 августа 2017, 00:28

      Выброшенные деньги и время!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5881

      Павелий 3 августа 2017, 23:54

      45 тысяч... Тоже мне рекорд. А сколько на Спартак ходит сейчас, а в Лужники вообще по 70 ходили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 августа 2017, 22:55

      В следующем матче будет следующий рекорд. А этим пришлось пожертвовать из-за следующего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 августа 2017, 22:47

      Немного мастерства не хватило, чтобы подарить рекордной аудитории ничью!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 августа 2017, 22:45

      Думаю эти 45 тысяч после такой игры должны плюнуть в сторону автобуса команды - и их смоет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 3 августа 2017, 22:33

      еще пара таких игр, и Зенит будет близок установить антирекорд посещаемости

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      sold93 > alp 3 августа 2017, 22:44

      еще пара таких игр, и зрителям только и останется, что ходить на матчи против Динамо))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      Щирый Пищевик 3 августа 2017, 22:30

      Игра Зинита,это жалкое подобие левой руки.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +255

      aleksander > Щирый Пищевик 3 августа 2017, 22:40

      Посмотрим на вашу игру в лч, что покажете?!!

      -3
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